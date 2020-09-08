Производитель бутилированной воды Nongfu Spring провел рекордное IPO

Чжун основал Nongfu Spring в 1996 г. в провинции Чжецзян, где находится озеро Цяньдаоху, или, как его называют, Озеро тысячи островов, один из крупнейших и чистейших источников пресной воды в Китае. Маркетинговый слоган компании «Немного сладкая на вкус» со временем стал очень популярным. А пластиковые бутылки воды «Нунфу» с красными крышками стали непременным атрибутом официальных встреч в Китае. По данным консалтингового агентства Frost & Sullivan, компания занимает лидирующие позиции на рынке бутилированной воды в Китае восемь лет подряд, с 2012 по 2019 г. Вплоть до 2024 г. рынок, по прогнозам, будет расти более чем на 10% в год. В 2019 г. Nongfu Spring также вошла в тройку лидеров по продажам напитков на основе чая, функциональных и сокосодержащих напитков. В том же году компания вышла на рынок кофе, представив молотые зерна в дрип-пакетах под маркой Tanbing.