Производитель бутилированной воды Nongfu Spring провел рекордное IPO

Производитель бутилированной воды Nongfu Spring провел рекордное IPOВладелец компании переместился в списке богатейших китайцев с 31-го места на 3-е
Китайский производитель бутилированной воды и напитков Nongfu Spring («Источник Нунфу», или «Фермерский источник») 8 сентября провел первичное размещение акций на Гонконгской бирже. Аналитики назвали это IPO одним из самых успешных за всю историю биржи: спрос на ценные бумаги компании среди розничных инвесторов превышал предложение более чем в 1000 раз, а среди институциональных – в 60 раз. В первый день торгов акции взлетали на 85% с 21,5 до 39,8 гонконгского доллара. Цена на закрытие составила 33,10 гонконгского доллара ($4,3), что на 54% выше цены размещения. А во время так называемых торгов на сером рынке (до официального листинга) в понедельник, 7 сентября, котировки взлетали на 105%. В рамках IPO Nongfu Spring привлекла более $1 млрд. Рыночная капитализация компании составила около $48 млрд.
Рекордное IPO добавило более $40 млрд к состоянию владельца Nongfu Spring 65-летнего Чжун Шаньшаня, ему принадлежит пакет в 84% акций компании. В результате Чжун оказался на третьей строчке списка богатейших людей Китая по версии Forbes.
В нынешнем году, когда последствия пандемии приводят к снижению доходов многих компаний и богатств многих миллиардеров по всему миру, у Чжуна дела пока что идут на удивление успешно. В апреле он дебютировал в списке богатейших людей планеты по версии Forbes на 1063-м месте с состоянием в $2 млрд. Помимо пакета в Nongfu Spring миллиардеру принадлежит 75% акций фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. В июле эта компания провела первичное размещение акций на бирже в Шанхае. IPO прошло успешно – состояние Чжуна увеличилось более чем на $10 млрд, и к началу сентября он оказался на 166-м месте в списке богатейших людей мира или на 31-м месте среди богатейших китайцев.
Такие разные миллиарды
Если вода и фармацевтика позволяют войти в десятку самых богатых жителей Китая, то на чем заработали свое состояние остальные члены этой десятки? Про однофамильцев Ма мы уже сказали. На 4-м месте по версии Forbes находится Сунь Пяоян (фармацевтика), затем идут Колин Хуан Чжен (электронная коммерция), Уильям Лэй Дин (онлайн-игры), Ван Вэй (доставка), Хуэй Ка Янь (недвижимость), Хэ Сянцзянь (бытовая техника) и Ян Хуэйянь (недвижимость). Как видно, источники дохода достаточно разнообразны.
А в первой десятке богатейших людей планеты – восемь американцев, француз и индус. Возглавляет список основатель Amazon Джефф Безос ($193,5 млрд). За ним идут сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($115,6 млрд), президент французской компании LVMH Бернар Арно с семьей (предметы роскоши, $115,4 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (соцсети, $103,8 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($87,9 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($82,4 млрд), владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани (энергетика, сырье, текстиль, телекоммуникации, розничная торговля, $81 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($74,2 млрд), сооснователь Microsoft Стив Балмер ($72,9 млрд) и основатель Google Ларри Пейдж ($70,6 млрд). Эта десятка также демонстрирует разнообразие источников богатства. Для сравнения: в первой десятке российского списка Forbes девять человек представляют сырьевой сектор (нефть, газ, уголь и металлы) и один человек (Сулейман Керимов) заработал на удачных инвестициях в разные секторы экономики.
Теперь же состояние Чжуна оценивается в $50 млрд. По богатству в Китае он уступает только Пони Ма и Джеку Ма: Пони владеет крупнейшим в мире дистрибутором онлайн-игр Tencent и является создателем популярного приложения WeChat (состояние – $56,5 млрд), а Джек основал маркетплейс Alibaba (состояние – $51,4 млрд). Пони и Джек Ма все время меняются местами в списке. Так, по версии Forbes в марте прошлого года первым был Пони, а в ноябре лидировал Джек. Примечательно, что, когда котировки акций Nongfu Spring достигали максимума в ходе торгов во вторник, состояние Чжуна приближалось к $60 млрд, так что технически на короткое время он обогнал обоих Ма и был самым богатым человеком Китая.
Как отмечает Financial Times, Чжуна в Китае прозвали «одиноким волком». «Я сам по себе. Мне не важно, кто там что делает и думает», – заявил он сам про себя однажды. Он ушел из школы в 12 лет, поскольку его родители оказались в числе преследуемых во время Культурной революции. Проработав немного репортером, он занялся торговлей средствами для лечения эректильной дисфункции. А когда эти средства – вырабатывавшиеся из черепах – привлекли внимание регулирующих органов, переключился на торговлю бутилированной водой.
По данным South China Morning Post, инвесторы с удовольствием вкладывают средства в Nongfu Spring, которая контролирует примерно 20% китайского рынка бутилированной воды, поскольку надеются, что сильный бренд позволит компании капитализировать рост спроса на здоровые напитки со стороны китайского населения. Nongfu Spring придерживается концепции производства натуральных и здоровых продуктов и гарантирует, что не использует водопроводную воду и не добавляет в свою продукцию искусственные минералы. «Мы не производим воду, мы просто проводники природы», – говорится на сайте компании.
Чжун основал Nongfu Spring в 1996 г. в провинции Чжецзян, где находится озеро Цяньдаоху, или, как его называют, Озеро тысячи островов, один из крупнейших и чистейших источников пресной воды в Китае. Маркетинговый слоган компании «Немного сладкая на вкус» со временем стал очень популярным. А пластиковые бутылки воды «Нунфу» с красными крышками стали непременным атрибутом официальных встреч в Китае. По данным консалтингового агентства Frost & Sullivan, компания занимает лидирующие позиции на рынке бутилированной воды в Китае восемь лет подряд, с 2012 по 2019 г. Вплоть до 2024 г. рынок, по прогнозам, будет расти более чем на 10% в год. В 2019 г. Nongfu Spring также вошла в тройку лидеров по продажам напитков на основе чая, функциональных и сокосодержащих напитков. В том же году компания вышла на рынок кофе, представив молотые зерна в дрип-пакетах под маркой Tanbing.
Другая компания Чжуна – Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise основана в 1991 г. Она является одним из мировых лидеров в производстве диагностических средств в области инфекционных заболеваний и лидером в производстве средств для диагностики гепатита Е. В 2020 г. компания стала одним из ведущих в Китае производителей экспресс-тестов на COVID-19.