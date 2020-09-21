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Власти облегчили строительство жилья в шумовых зонах «Шереметьево» и «Внуково»

Огромные территории рядом с аэропортами выведены из-под контроля Роспотребнадзора
Александр Воробьев
Самолеты теперь смогут летать ближе к жилью /Андрей Гордеев / Ведомости

Для аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» еще в мае и июне соответственно были установлены приаэродромные территории (ПАТ) из шести подзон (вместо положенных семи) – об этом, как стало известно «Ведомостям», говорится в письме замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько, направленном в правительства Москвы и Московской области 29 июня 2020 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки.

ПАТ – это земли, использование которых ограничено в зависимости от подзоны. В седьмой подзоне запрещено строительство жилья и социальных объектов из-за недопустимого для здоровья людей уровня шума, но может быть разрешено строительство коммерческой недвижимости, офисов или складов. Седьмые подзоны самые большие, без них размеры ПАТ сокращаются в несколько раз, а иногда и на порядок. Важно при этом, что не вошедшие в ПАТ земли выводятся из-под контроля Роспотребнадзора и Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных