Власти облегчили строительство жилья в шумовых зонах «Шереметьево» и «Внуково»

ПАТ – это земли, использование которых ограничено в зависимости от подзоны. В седьмой подзоне запрещено строительство жилья и социальных объектов из-за недопустимого для здоровья людей уровня шума, но может быть разрешено строительство коммерческой недвижимости, офисов или складов. Седьмые подзоны самые большие, без них размеры ПАТ сокращаются в несколько раз, а иногда и на порядок. Важно при этом, что не вошедшие в ПАТ земли выводятся из-под контроля Роспотребнадзора и Росавиации.