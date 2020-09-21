Власти облегчили строительство жилья в шумовых зонах «Шереметьево» и «Внуково»Огромные территории рядом с аэропортами выведены из-под контроля Роспотребнадзора
Для аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» еще в мае и июне соответственно были установлены приаэродромные территории (ПАТ) из шести подзон (вместо положенных семи) – об этом, как стало известно «Ведомостям», говорится в письме замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько, направленном в правительства Москвы и Московской области 29 июня 2020 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки.
ПАТ – это земли, использование которых ограничено в зависимости от подзоны. В седьмой подзоне запрещено строительство жилья и социальных объектов из-за недопустимого для здоровья людей уровня шума, но может быть разрешено строительство коммерческой недвижимости, офисов или складов. Седьмые подзоны самые большие, без них размеры ПАТ сокращаются в несколько раз, а иногда и на порядок. Важно при этом, что не вошедшие в ПАТ земли выводятся из-под контроля Роспотребнадзора и Росавиации.