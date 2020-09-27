IDS Borjomi построит свой крупнейший завод в Подмосковье

IDS Borjomi построит свой крупнейший завод в ПодмосковьеЭто позволит компании удвоить производство воды «Святой источник» в России
Компания IDS Borjomi Russia (российское подразделение IDS Borjomi International) договорилась с девелопером PNK Group о строительстве завода по производству питьевой воды в Подмосковье, сообщили стороны и подтвердил представитель Cushman & Wakefield, которая выступает консультантом этой сделки.
По словам собеседников «Ведомостей», производство разместится на 14 га на территории логистического парка «PNK парк Северное Шереметьево» в Дмитровском районе Московской области. Этот участок выбран, в частности, из-за того, что на нем сосредоточены значительные запасы экологически чистой артезианской воды, объясняет руководитель направления земельных отношений Cushman & Wakefield Диана Мирзоян.
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