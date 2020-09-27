IDS Borjomi построит свой крупнейший завод в Подмосковье

По словам собеседников «Ведомостей», производство разместится на 14 га на территории логистического парка «PNK парк Северное Шереметьево» в Дмитровском районе Московской области. Этот участок выбран, в частности, из-за того, что на нем сосредоточены значительные запасы экологически чистой артезианской воды, объясняет руководитель направления земельных отношений Cushman & Wakefield Диана Мирзоян.