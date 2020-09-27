У Русской медной компании могут отозвать лицензию на медное месторождение в Башкирии

У Русской медной компании могут отозвать лицензию на медное месторождение в БашкирииКомпания уже остановила работы из-за протестов экоактивистов
Минприроды рассмотрит вопрос о прекращении лицензии Русской медной компании (РМК) на Салаватское месторождение меди, сообщили «Ведомостям» в Минприроды. В министерстве пояснили, что вопрос будет вынесен на комиссию по досрочному прекращению права пользования недрами при выявлении нарушений и отклонений от проектных решений (не уточнив сроков заседания).
Условия лицензии, которую в ходе аукциона в феврале 2019 г. выиграла Александринская горно-рудная компания (АГК, «дочка» РМК), фактически уже были нарушены. АГК должна была в течение девяти месяцев начать геологоразведку на Салаватском участке недр, следует из сообщения на сайте РМК. Однако доразведку компания начала лишь летом 2020-го, а завершить планировала в сентябре 2021 г.
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