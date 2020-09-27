У Русской медной компании могут отозвать лицензию на медное месторождение в Башкирии

Условия лицензии, которую в ходе аукциона в феврале 2019 г. выиграла Александринская горно-рудная компания (АГК, «дочка» РМК), фактически уже были нарушены. АГК должна была в течение девяти месяцев начать геологоразведку на Салаватском участке недр, следует из сообщения на сайте РМК. Однако доразведку компания начала лишь летом 2020-го, а завершить планировала в сентябре 2021 г.