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У Русской медной компании могут отозвать лицензию на медное месторождение в Башкирии

Компания уже остановила работы из-за протестов экоактивистов
Тимур Халудоров
РМК входит в тройку крупнейших российских производителей меди /facebook.com/rmkgroupru

Минприроды рассмотрит вопрос о прекращении лицензии Русской медной компании (РМК) на Салаватское месторождение меди, сообщили «Ведомостям» в Минприроды. В министерстве пояснили, что вопрос будет вынесен на комиссию по досрочному прекращению права пользования недрами при выявлении нарушений и отклонений от проектных решений (не уточнив сроков заседания).

Условия лицензии, которую в ходе аукциона в феврале 2019 г. выиграла Александринская горно-рудная компания (АГК, «дочка» РМК), фактически уже были нарушены. АГК должна была в течение девяти месяцев начать геологоразведку на Салаватском участке недр, следует из сообщения на сайте РМК. Однако доразведку компания начала лишь летом 2020-го, а завершить планировала в сентябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных