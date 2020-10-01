Кофе Tchibo выходит на американский рынок

На разработку стратегии по выходу на американский рынок в компании потратили полтора года. 18 октября в США запустится рекламная кампания Tchibo, в том же месяце кофе темной, средней и светлой обжарки появится в сетях супермаркетов, включая Jewel Osco и Hy-Vee, в нескольких штатах: Иллинойсе, Индиане, Айове, Огайо, Мичигане, Миссури и Висконсине. Дистрибутором Tchibo в США станет Rainmaker Food Solutions. Всего к концу месяца кофе Tchibo будет продаваться в 2000 магазинов, сообщил Линемайр новостному сервису FoodNavigator-USA (для сравнения: только в Германии кофе Tchibo продается в 19 000 супермаркетов и 500 фирменных магазинах). Уже сейчас кофе и кофемашины Tchibo можно приобрести на американском сайте компании. Масштабный запуск по всей стране запланирован на 2021 г. Руководство компании рассматривает возможность инвестирования в местное кофейное производство, собственные кофейные фермы Tchibo находятся в Бразилии и Танзании.