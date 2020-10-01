Кофе Tchibo выходит на американский рынок

Кофе Tchibo выходит на американский рынокПосле полутора лет подготовки немецкий поставщик намерен соревноваться со Starbucks и Peet’s
Немецкая компания Tchibo, один из крупнейших мировых поставщиков кофе с 70-летней историей, в октябре представит молотый и зерновой кофе, а также кофемашины на американском кофейном рынке, который, по информации сервиса Statista, в 2020 г. оценивается в $67 млрд. Инициатива по выходу на новый рынок исходит от генерального директора Tchibo Томаса Линемайра, который с 1999 по 2016 г. управлял американским подразделением швейцарского производителя кондитерских изделий Lindt & Sprungli AG. Кофе Tchibo продается в Европе (а в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии компания является лидером рынка), а теперь Линемайр намерен завоевать и расположение американских кофеманов. «Мы будем ориентироваться на молодых обеспеченных потребителей и ценителей кофе», – рассказал он в телефонном интервью агентству Bloomberg.
На разработку стратегии по выходу на американский рынок в компании потратили полтора года. 18 октября в США запустится рекламная кампания Tchibo, в том же месяце кофе темной, средней и светлой обжарки появится в сетях супермаркетов, включая Jewel Osco и Hy-Vee, в нескольких штатах: Иллинойсе, Индиане, Айове, Огайо, Мичигане, Миссури и Висконсине. Дистрибутором Tchibo в США станет Rainmaker Food Solutions. Всего к концу месяца кофе Tchibo будет продаваться в 2000 магазинов, сообщил Линемайр новостному сервису FoodNavigator-USA (для сравнения: только в Германии кофе Tchibo продается в 19 000 супермаркетов и 500 фирменных магазинах). Уже сейчас кофе и кофемашины Tchibo можно приобрести на американском сайте компании. Масштабный запуск по всей стране запланирован на 2021 г. Руководство компании рассматривает возможность инвестирования в местное кофейное производство, собственные кофейные фермы Tchibo находятся в Бразилии и Танзании.
«Сегмент премиального кофе в США значительно расширяется. Мы полагаем, что это происходит из-за того, что потребители перешли из кофеен в супермаркеты», – сообщил Bloomberg аналитик голландского банка Rabobank Джеймс Уотсон. Причиной перехода стала пандемия, она же и стимулировала продажи зернового и молотого кофе, а также сервисы кофейных подписок, так как люди теперь готовят кофе самостоятельно и пьют его преимущественно дома.
Линемайр считает конкурентами Tchibo на новом рынке Starbucks (крупнейшую сеть кофеен в США) и Peet’s Coffee, которую называют основоположником современных сетевых кофеен в США. У Starbucks 15 341 кофейня в США, из них только в Калифорнии – 3054; к тому же кофейные зерна Starbucks продаются в супермаркетах по всей стране. В прошедшем финансовом году чистый доход компании в Северной и Южной Америке составил $18 млрд по сравнению с доходом Tchibo в $3,12 млрд. Однако продажа кофейных зерен, капсул и молотого кофе принесла Starbucks всего 1% от общего дохода.
У Peet’s Coffee в США всего 240 точек, зато именно в этой компании в 1970 г. работали и обучались кофейному мастерству основатели Starbucks. Также кофе бренда можно найти в 14 000 продуктовых магазинов страны. Доход Peet’s Coffee в 2019 г. составил $983 млн. Bloomberg называет конкурентом Tchibo итальянского обжарщика Illycaffe – это еще один европейский бренд, недавно вышедший на американский рынок. Доход Illycaffe в 2019 г. составил 520 млн евро.