Посещаемость торговых центров в Москве опять начала падать

Что будет дальше – эксперты точно не знают. По словам Скороходова, все будет зависеть от скорости распространения коронавируса, а также введенных в связи с этим ограничений. Многие живут в ожидании нового закрытия торговых центров, опасается Рясова. Это приведет к чудовищным экономическим последствиям – в этом случае участников рынка ждут разорения и банкротства, предупреждает Шакиров. Трафик останется нестабильным и без закрытия торговых центров, продолжает Скороходов. Впрочем, по его словам, рост посещаемости объектов будет возможен, в том числе за счет распродаж в последних числах ноября. Он ожидает, что в этом случае рынок непродовольственной торговли восстановится почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Ярошенко прогнозирует, что оборот Baon по итогам года будет ниже примерно на 20%. Finn Flare, по словам Рясовой, тоже готовится закончить год со снижением оборота на 19%: розничные продажи могут потерять 34%, при этом онлайн-продажи вырастут на 14% к показателям 2019 г.