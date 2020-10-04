Посещаемость торговых центров в Москве опять начала падать

Посещаемость торговых центров в Москве опять начала падатьИз-за угрозы новой волны коронавируса люди стали реже ходить по магазинам
Московский рынок непродовольственной торговли активно восстанавливался после снятия всех ограничительных мер в течение всего лета. Это следует из данных консалтинговой компании Watcom, которая ежедневно проверяет загруженность около 1000 торговых объектов по всей России. По словам ее президента Романа Скороходова, в августе столичные торговые центры приняли всего на 6% посетителей меньше, чем годом ранее. Однако уже в сентябре их посещаемость упала на 3% по отношению к августу (и на 11% в сравнении с предыдущим сентябрем). Спад стал особенно заметен на 39-й неделе года (21–27 сентября), говорит Скороходов, снижение в абсолютном выражении к предыдущей неделе составило 5,7%.
Ухудшение ситуации он объясняет резким ростом статистики по заразившимся коронавирусом, общим снижением доходов москвичей и неблагоприятной экономической ситуацией в стране. По данным Роспотребнадзора, с 28 сентября по 4 октября в столице выявлено 18 164 новых заболевших, это почти в 2 раза больше, чем неделей ранее. Всего с начала пандемии в Москве было инфицировано 303 940 человек (по России – 1,22 млн случаев).
Снижение трафика в столичных торговых центрах подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. После рекомендаций оставаться дома людям старше 65 лет посещаемость объектов упала примерно на 8%, говорит представитель группы «Ташир». Загруженность торговых центров, по словам президента Союза торговых центров Булата Шакирова, немного снизилась в последнюю неделю сентября. Но катастрофического падения пока нет, считает он. В последнюю неделю сентября продаж практически не было, сетует президент Finn Flare Ксения Рясова. Впрочем, она объясняет это тем, что в это время в Москве была теплая погода и люди предпочли гулять, а не ходить по магазинам. По ее словам, нестабильной была ситуация и в течение последних двух месяцев. Многие не могли определиться с приобретением школьной формы детям из-за возможного ввода дистанционного обучения, плохо продавалась нарядная и офисная одежда, говорит она.
Основу продаж, по словам Рясовой, сейчас составляют товары первой необходимости – спортивные костюмы, футболки, толстовки, куртки. Президент Baon Илья Ярошенко подтверждает, что в августе продажи компании вернулись на уровень прошлого года, но в последние две недели сентября трафик снизился на 25%, а выручка упала на 20%. Люди перестают тратить деньги, экономят, им кажется, что угроза коронавируса растет, говорит он.
Кроме того, по словам Ярошенко, в сентябре действительно была аномально теплая погода, обычно в это время люди начинали скупать теплую верхнюю одежду, а в этом году такого нет.
Что будет дальше – эксперты точно не знают. По словам Скороходова, все будет зависеть от скорости распространения коронавируса, а также введенных в связи с этим ограничений. Многие живут в ожидании нового закрытия торговых центров, опасается Рясова. Это приведет к чудовищным экономическим последствиям – в этом случае участников рынка ждут разорения и банкротства, предупреждает Шакиров. Трафик останется нестабильным и без закрытия торговых центров, продолжает Скороходов. Впрочем, по его словам, рост посещаемости объектов будет возможен, в том числе за счет распродаж в последних числах ноября. Он ожидает, что в этом случае рынок непродовольственной торговли восстановится почти на 90% по сравнению с прошлым годом. Ярошенко прогнозирует, что оборот Baon по итогам года будет ниже примерно на 20%. Finn Flare, по словам Рясовой, тоже готовится закончить год со снижением оборота на 19%: розничные продажи могут потерять 34%, при этом онлайн-продажи вырастут на 14% к показателям 2019 г.
Посещаемость торговых центров вернется на докризисный уровень лишь к концу 2021 г., прогнозируется в отчете Cushman & Wakefield. Причем, как пишут аналитики компании, классические крупные торговые центры в любом случае постепенно отходят на второй план. Строительство районных объектов оптимально в периоды нестабильности рынка – такой формат имеет лояльную аудиторию, а небольшие площади быстро заполняются арендаторами, сказано в отчете. Сейчас на такие торговые центры, а также на комплексы в составе транспортно-пересадочных узлов приходится более 70% строящихся объектов, из них большая часть – проекты ADG Group (она откроет 39 ТРЦ на месте старых советских кинотеатров). Трафик районных торговых объектов уже восстановился на 75–80%, в сентябре динамика была положительной, уверяет представитель ADG Group.
А вот в регионах посещаемость торговых центров продолжает расти. По данным Watcom, в целом по России трафик таких объектов в сентябре был всего на 16% меньше, чем годом ранее, а по сравнению с августом он вырос почти на 2%. К примеру, в Санкт-Петербурге количество посетителей торговых комплексов за последний месяц увеличилось примерно на 6%. В случае если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться или хотя бы останется стабильной, мы рассчитываем, что трафик вернется на докризисный уровень уже до конца года, говорит Кирилл Степанов, операционный директор компании Malltech, которая управляет торговыми центрами в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.
Всего же за девять месяцев российские торговые центры недосчитались 30% посетителей по сравнению с 2019 г., говорит Скороходов. Трафик в Москве восстановился на 85%, в регионах – на 60–75%, подтверждает Шакиров. По его словам, ситуацию усугубляет то, что в торговых центрах некоторых городов, к примеру Краснодара, Новосибирска, Перми и проч., до сих пор не работают фудкорты, кинотеатры и детские развлекательные центры.