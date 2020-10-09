Поставщики закрывшегося ритейлера Fashion House открыли сеть с похожим названием

Поставщики закрывшегося ритейлера Fashion House открыли сеть с похожим названиемОни понесли большие убытки и пытаются вернуть недополученные от ритейлера деньги
Fashouse – это обновленная сеть магазинов одежды Fashion House, указано на сайте ритейлера. Ее магазины открылись в торговых центрах «Шоколад» в подмосковном Реутове, Columbus у ст. м. «Пражская», «Город Лефортово» на ш. Энтузиастов и «Вива!» в Бутове. «Мы, группа акционеров, которые одновременно являются поставщиками, возрождаем легендарную торговую сеть», – отмечается на сайте.
Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House существовала с 2001 г. По данным на апрель 2020 г., у нее было 19 магазинов в Москве и области. Пик развития Fashion House пришелся на 2016 г. – компания управляла 29 магазинами общей площадью 10 000 кв. м с выручкой 1,4 млрд руб., говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». В конце апреля торговая сеть полностью остановила работу. Пандемия коронавируса и введение ограничений привели к тому, что компания не смогла продолжить работу, говорилось в письме для сотрудников сети от ее департамента по работе с персоналом. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подать на банкротство», – было сказано в обращении. Сотрудникам компания предложила расторгнуть трудовые договоры.
Новую сеть с похожим названием Fashouse создало около 10 бывших поставщиков Fashion House и производителей одежды, бренды которых продавались в магазинах сети, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Компания, по его словам, зарегистрировала собственный товарный знак и взяла на работу часть бывших сотрудников Fashion House.
Владельцев новой сети представитель Fashouse не назвал, уточнив, что в каждом торговом центре договоры аренды оформлены на разные юридические лица. «Ведомостям» не удалось найти информацию о товарном знаке Fashouse в Роспатенте. Магазины открыты в помещениях, где раньше работали Fashion House, с тем же товарным ассортиментом, рассказывает представитель одного из торговых центров. Он уточняет, что площади по договору аренды были переуступлены старым арендатором.
Из-за закрытия Fashion House пострадали поставщики: товар из закрытых магазинов был вывезен в неизвестном направлении, говорит представитель Fashouse. Всего, по его словам, у ритейлера было более 200 партнеров. Удалось вернуть не более половины товара, утверждает он.
Сейчас все компании Fashion House ликвидируются. Владелец товарного знака Fashion House – ООО «Артемида», по данным Роспатента. Согласно ЕГРЮЛ, основным владельцем «Артемиды» с долей 97,3% был Кирилл Бергман, еще 1,5% принадлежало Анне Иост, 1,2% – Ольге Федотовой. Через «Артемиду» они владели еще шестью компаниями, занимающимися оптовой и розничной торговлей одеждой и обувью. Сейчас бенефициаром всех компаний группы является Кубанычбек Урмонов, связаться с ним не удалось. Бергман на звонок «Ведомостей» не ответил.
Fashion House был известным брендом, вспоминает Ксения Рясова, президент Finn Flare. Однако компания не шла в ногу со временем, не смогла предложить привлекательную франшизу, не развивала онлайн-продажи, рассуждает Бурмистров. Решение Fashouse открыться на местах Fashion House под похожим брендом и с аналогичным ассортиментом может сработать, считает Рясова: у компании было много лояльных покупателей.
Такой перезапуск даст возможность поставщикам снизить убытки. В непродовольственном ритейле большая отсрочка платежа – несколько месяцев, поэтому они могли недополучить значительную часть средств за поставленный товар, говорит Бурмистров. Шансы на их возврат в случае банкротства невелики, а перезапустив сеть, они могут вернуть часть задолженности ритейлера. Как правило, поставщики продают такие партии онлайн через маркетплейсы. Но реализовывать этот товар через открытие сети магазинов рискованно, ведь у поставщиков нет необходимых компетенций в ритейле, да и затрат больше, чем при продаже онлайн, рассуждает эксперт.
Есть вероятность, что кредиторы Fashion House могут предъявить претензии к новой компании, предупреждает адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Но такие претензии будут обоснованны только в том случае, если кредиторы докажут, что новая компания подконтрольна бенефициарам Fashion House и произошел недобросовестный перезапуск бизнеса с целью очистить его от долгов кредиторов. В таком случае суд может привлечь новую компанию к субсидиарной ответственности по долгам. Если же новая компания не аффилирована с бенефициарами Fashion House, тогда требования кредиторов к новой компании будут необоснованными.