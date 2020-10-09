Поставщики закрывшегося ритейлера Fashion House открыли сеть с похожим названием

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House существовала с 2001 г. По данным на апрель 2020 г., у нее было 19 магазинов в Москве и области. Пик развития Fashion House пришелся на 2016 г. – компания управляла 29 магазинами общей площадью 10 000 кв. м с выручкой 1,4 млрд руб., говорит Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». В конце апреля торговая сеть полностью остановила работу. Пандемия коронавируса и введение ограничений привели к тому, что компания не смогла продолжить работу, говорилось в письме для сотрудников сети от ее департамента по работе с персоналом. «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подать на банкротство», – было сказано в обращении. Сотрудникам компания предложила расторгнуть трудовые договоры.