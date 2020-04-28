Сеть магазинов Fashion House не пережила самоизоляции

Сеть магазинов Fashion House не пережила самоизоляцииОна объявила о прекращении работы и перестала платить сотрудникам
Пандемия коронавируса и введение ограничений привели к тому, что компания Fashion House не может продолжать работать, говорится в письме для сотрудников сети мужской и женской одежды от ее департамента по работе с персоналом.
Все деньги ушли на выплаты заработных плат, деньги на счетах компании закончились, иные платежи не предвидятся, сказано в письме: «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство».
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House.
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