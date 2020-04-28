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Сеть магазинов Fashion House не пережила самоизоляции

Она объявила о прекращении работы и перестала платить сотрудникам
Татьяна Романова
Модель в одежде от Fashion House /instagram.com/fashionhouse_moscow

Пандемия коронавируса и введение ограничений привели к тому, что компания Fashion House не может продолжать работать, говорится в письме для сотрудников сети мужской и женской одежды от ее департамента по работе с персоналом.

Все деньги ушли на выплаты заработных плат, деньги на счетах компании закончились, иные платежи не предвидятся, сказано в письме: «Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство». 

«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных