Автобусы продолжат ездить без системы

Автобусы продолжат ездить без системыСистема мониторинга автобусных перевозок вряд ли будет запущена в запланированный срок – к 1 декабря 2020 года
Правительство до сих пор не санкционировало тестовые испытания Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). Между тем в штатном режиме эта система должна заработать к 1 декабря 2020 г. – именно эта дата определена поручением Владимира Путина по итогам Госсовета 22 сентября 2017 г. Основное предназначение ЕФС МКПП – упорядочение и обеление рынка автобусных перевозок и, как следствие, повышение их безопасности. По данным ГИБДД, в 2020 г. в России произошло 18 серьезных ДТП с участием автобусов, в них пострадало более 200 человек, 14 человек погибло. После внедрения системы пассажиры смогут покупать электронные билеты и будут заранее иметь всю информацию о перевозчике. ЕФС МКПП позволит в реальном времени контролировать качество предоставления услуги – от соблюдения расписания поездок до скорости движения автобусов.
Минтранс планировал протестировать ЕФС МКПП в октябре – испытания должны были начаться в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. Речь идет о тестировании системы автоматического сбора и обработки информации от межрегиональных автобусов – в частности, о соблюдении режима труда и отдыха водителей, скоростных ограничений и норм транспортной безопасности. Конкретные параметры тестов описаны в проекте распоряжения правительства, который Минтранс направил в Белый дом 17 сентября. В этом документе (его копия есть в «Ведомостях») назван и оператор системы на тестовый период. Это компания «Современные технологии пассажирского транспорта» («Технопасс»), миноритарным акционером которой являются структуры Игоря Ротенберга. «Технопасс» разработал прототип ЕФС МКПП, тестирование которого проводилось летом прошлого года. Также компания называлась ранее в числе основных претендентов на место оператора единой цифровой платформы мультимодальных пассажирских перевозок (позволяет пассажиру выбирать оптимальные маршруты любыми видами транспорта и в любой комбинации).