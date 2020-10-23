Автобусы продолжат ездить без системы

Правительство до сих пор не санкционировало тестовые испытания Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). Между тем в штатном режиме эта система должна заработать к 1 декабря 2020 г. – именно эта дата определена поручением Владимира Путина по итогам Госсовета 22 сентября 2017 г. Основное предназначение ЕФС МКПП – упорядочение и обеление рынка автобусных перевозок и, как следствие, повышение их безопасности. По данным ГИБДД, в 2020 г. в России произошло 18 серьезных ДТП с участием автобусов, в них пострадало более 200 человек, 14 человек погибло. После внедрения системы пассажиры смогут покупать электронные билеты и будут заранее иметь всю информацию о перевозчике. ЕФС МКПП позволит в реальном времени контролировать качество предоставления услуги – от соблюдения расписания поездок до скорости движения автобусов.