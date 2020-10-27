UC Rusal меняет географию экспортных поставок

UC Rusal меняет географию экспортных поставокПродажи алюминия из России в Европу и Азию почти сравнялись
UC Rusal, на которую приходится почти 100% выпуска первичного алюминия в РФ, корректирует географию зарубежных поставок. В июле – сентябре доля европейского направления в общем объеме экспорта компании снизилась до 37% (против 46% во II квартале), а продажи в Азии выросли с 27 до 32%, сообщила компания 27 октября в отчете за III квартал. Доля поставок на российский рынок и в страны СНГ подросла до 24% против 20% в предыдущем квартале, поставки на Американский континент увеличились незначительно – всего на 1% до 7%.
В компании пояснили, что на географию зарубежных поставок повлияло резкое восстановление спроса в III квартале на традиционных азиатских рынках: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Малайзии. Кроме того, в Китае цены были выше среднерыночных. В UC Rusal добавили, что сезонный фактор в данном случае не оказывал никакого влияния на направления экспорта.
Аналитик «Атона» Андрей Лобазов говорит, что в июле – сентябре китайские потребители были готовы платить за тонну алюминия на $50–60 больше средней цены (около $1700/т). Экономика Китая первой начала восстанавливаться после снятия коронавирусных ограничений, поясняет он.
В целом объем выпуска алюминия UC Rusal в III квартале вырос на 1,3% к предыдущему кварталу до 939 000 т. Объемы продаж увеличились на 3,3% до 1 млн т. Компания также сообщила о восстановлении доли продукции с добавленной стоимостью (алюминиевые сплавы, плоские и цилиндрические слитки, катанка, колесные диски, алюминий высокой чистоты) в общей структуре продаж до 45%, или около 455 000 т, по сравнению с 37% во II квартале. Ранее на эту продукцию оказали негативное влияние внешние рыночные факторы, связанные с COVID-19, указывается в отчете. Вместе с тем по итогам девяти месяцев объем продаж алюминия оказался на 5,6% ниже прошлогоднего за тот же период. В январе – сентябре UC Rusal продала 2,8 млн т продукции. Но средняя цена реализации алюминия компанией подросла за квартал на 6,5% к предыдущему кварталу до $1762/т.
Китай раньше вышел из карантинных ограничений и сейчас активно инвестирует в инфраструктуру и строительство, результаты этого начали проявляться уже во II квартале: потребление алюминия в стране в апреле – июне выросло к аналогичному периоду 2019 г. на 5%, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.
С весны 2020 г. средний уровень цен на этот металл в Китае на 18% выше, чем на Лондонской бирже металлов (LME). Это вызвало рекордный с 2012 г. рост импорта алюминия в страну, что играло на руку в том числе и российским поставщикам, констатирует Халиков: «Поставки туда стали более выгодными даже с учетом высоких транспортных расходов. Этим успела воспользоваться и Rusal». Аналитик полагает, что по итогам 2020 г. Китай станет единственной в мире страной, которая сохранит прошлогодний уровень потребления алюминия – 35,9 млн т – и может импортировать 0,5–1 млн т металла. За девять месяцев 2020 г. мировой спрос на первичный алюминий снизился на 2,6% в годовом выражении – до 46,7 млн т (в первом полугодии снижение составляло год к году 6,6%), говорится в отчете UC Rusal.
Помимо локдауна, который Европа переживала из-за карантинных мер, рост продаж алюминия в азиатских странах отражает общий тренд – перенос в этот регион глобального производства и ухудшение промышленного потенциала Европы, добавляет старший директор АКРА Максим Худалов.
Рост продаж алюминия на 4% на внутрироссийском рынке является следствием изменений в стратегии продаж UC Rusal, которые последовали после введения санкций против компании в 2018 г. «Тогда UC Rusal заявила, что намерена увеличить реализацию алюминия на внутреннем рынке с 0,9 млн до 1,7 млн т в год. Компания последовательно разрабатывает подходы для увеличения производства продукции из алюминия в России – сертифицировали алюминиевую проводку для многоквартирных домов, многое сделали для локализации производства алюминиевых дисков и радиаторов, а также использования алюминия в строительстве», – говорит Худалов. По его оценкам, в течение ближайших пяти лет UC Rusal может довести долю продаж в РФ до 40%.