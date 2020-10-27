Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

UC Rusal меняет географию экспортных поставок

Продажи алюминия из России в Европу и Азию почти сравнялись
Тимур Халудоров Александр Волобуев
В целом объем выпуска алюминия UC Rusal в III квартале вырос на 1,3% к предыдущему кварталу до 939 000 т. /Rusal

UC Rusal, на которую приходится почти 100% выпуска первичного алюминия в РФ, корректирует географию зарубежных поставок. В июле – сентябре доля европейского направления в общем объеме экспорта компании снизилась до 37% (против 46% во II квартале), а продажи в Азии выросли с 27 до 32%, сообщила компания 27 октября в отчете за III квартал. Доля поставок на российский рынок и в страны СНГ подросла до 24% против 20% в предыдущем квартале, поставки на Американский континент увеличились незначительно – всего на 1% до 7%.

В компании пояснили, что на географию зарубежных поставок повлияло резкое восстановление спроса в III квартале на традиционных азиатских рынках: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Малайзии. Кроме того, в Китае цены были выше среднерыночных. В UC Rusal добавили, что сезонный фактор в данном случае не оказывал никакого влияния на направления экспорта.

Аналитик «Атона» Андрей Лобазов говорит, что в июле – сентябре китайские потребители были готовы платить за тонну алюминия на $50–60 больше средней цены (около $1700/т). Экономика Китая первой начала восстанавливаться после снятия коронавирусных ограничений, поясняет он.

UC Rusal определилась с датой переезда в Россию

Компания перерегистрируется с британского Джерси на российский Калининград

В целом объем выпуска алюминия UC Rusal в III квартале вырос на 1,3% к предыдущему кварталу до 939 000 т. Объемы продаж увеличились на 3,3% до 1 млн т. Компания также сообщила о восстановлении доли продукции с добавленной стоимостью (алюминиевые сплавы, плоские и цилиндрические слитки, катанка, колесные диски, алюминий высокой чистоты) в общей структуре продаж до 45%, или около 455 000 т, по сравнению с 37% во II квартале. Ранее на эту продукцию оказали негативное влияние внешние рыночные факторы, связанные с COVID-19, указывается в отчете. Вместе с тем по итогам девяти месяцев объем продаж алюминия оказался на 5,6% ниже прошлогоднего за тот же период. В январе – сентябре UC Rusal продала 2,8 млн т продукции. Но средняя цена реализации алюминия компанией подросла за квартал на 6,5% к предыдущему кварталу до $1762/т.

Китай раньше вышел из карантинных ограничений и сейчас активно инвестирует в инфраструктуру и строительство, результаты этого начали проявляться уже во II квартале: потребление алюминия в стране в апреле – июне выросло к аналогичному периоду 2019 г. на 5%, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

С весны 2020 г. средний уровень цен на этот металл в Китае на 18% выше, чем на Лондонской бирже металлов (LME). Это вызвало рекордный с 2012 г. рост импорта алюминия в страну, что играло на руку в том числе и российским поставщикам, констатирует Халиков: «Поставки туда стали более выгодными даже с учетом высоких транспортных расходов. Этим успела воспользоваться и Rusal». Аналитик полагает, что по итогам 2020 г. Китай станет единственной в мире страной, которая сохранит прошлогодний уровень потребления алюминия – 35,9 млн т – и может импортировать 0,5–1 млн т металла. За девять месяцев 2020 г. мировой спрос на первичный алюминий снизился на 2,6% в годовом выражении – до 46,7 млн т (в первом полугодии снижение составляло год к году 6,6%), говорится в отчете UC Rusal.

Помимо локдауна, который Европа переживала из-за карантинных мер, рост продаж алюминия в азиатских странах отражает общий тренд – перенос в этот регион глобального производства и ухудшение промышленного потенциала Европы, добавляет старший директор АКРА Максим Худалов.

Рост продаж алюминия на 4% на внутрироссийском рынке является следствием изменений в стратегии продаж UC Rusal, которые последовали после введения санкций против компании в 2018 г. «Тогда UC Rusal заявила, что намерена увеличить реализацию алюминия на внутреннем рынке с 0,9 млн до 1,7 млн т в год. Компания последовательно разрабатывает подходы для увеличения производства продукции из алюминия в России – сертифицировали алюминиевую проводку для многоквартирных домов, многое сделали для локализации производства алюминиевых дисков и радиаторов, а также использования алюминия в строительстве», – говорит Худалов. По его оценкам, в течение ближайших пяти лет UC Rusal может довести долю продаж в РФ до 40%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных