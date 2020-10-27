UC Rusal меняет географию экспортных поставок

С весны 2020 г. средний уровень цен на этот металл в Китае на 18% выше, чем на Лондонской бирже металлов (LME). Это вызвало рекордный с 2012 г. рост импорта алюминия в страну, что играло на руку в том числе и российским поставщикам, констатирует Халиков: «Поставки туда стали более выгодными даже с учетом высоких транспортных расходов. Этим успела воспользоваться и Rusal». Аналитик полагает, что по итогам 2020 г. Китай станет единственной в мире страной, которая сохранит прошлогодний уровень потребления алюминия – 35,9 млн т – и может импортировать 0,5–1 млн т металла. За девять месяцев 2020 г. мировой спрос на первичный алюминий снизился на 2,6% в годовом выражении – до 46,7 млн т (в первом полугодии снижение составляло год к году 6,6%), говорится в отчете UC Rusal.