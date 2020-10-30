Дистрибутор Ladoga удвоит число винотек под своим брендом

Ladoga – крупный импортер и дистрибутор алкоголя, в 2019 г. его продажи составили 3,3 млн дал. Розницу под своим брендом компания начала развивать с 2014 г.: тогда сеть называлась «Монополь». После ребрендинга старые и новые магазины откроются под вывеской Ladoga Wine. Ее винотеки уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, карельской Сортавале и т. д. Увеличение числа партнерских винных магазинов позволит больше взаимодействовать с конечным потребителем, других каналов для этого нет из-за запрета на рекламу алкоголя, объясняет представитель компании. Он напоминает, что исторически она занималась импортом крепких напитков, но последние шесть лет дистрибутор также активно занимается еще и винами, поэтому компания хочет, чтобы ее знали также и как эксперта в этой категории. На ее ассортимент в партнерских магазинах должно приходиться не менее 80% продукции, говорит собеседник «Ведомостей».