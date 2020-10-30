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Дистрибутор Ladoga удвоит число винотек под своим брендом

Количество специализированных магазинов растет из-за конкуренции с продуктовыми ритейлерами
Екатерина Бурлакова
Увеличение числа партнерских винных магазинов позволит больше взаимодействовать с конечным потребителем /Андрей Гордеев / Ведомости

Компания Ladoga планирует к середине 2021 г. открыть 20 винотек по франшизе, сейчас она ведет переговоры об этом с потенциальными партнерами, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Таким образом, по его словам, число ее магазинов может увеличиться в 2 раза до 40. Договоренности о сотрудничестве с Ladoga «Ведомостям» подтвердили, в частности, представители нескольких компаний – архангельской производственно-коммерческой фирмы «Квант», торгового дома (ТД) «Солнечный» из Ленинградской области и фирмы «Виноград» из Воронежа.

Ladoga – крупный импортер и дистрибутор алкоголя, в 2019 г. его продажи составили 3,3 млн дал. Розницу под своим брендом компания начала развивать с 2014 г.: тогда сеть называлась «Монополь». После ребрендинга старые и новые магазины откроются под вывеской Ladoga Wine. Ее винотеки уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, карельской Сортавале и т. д. Увеличение числа партнерских винных магазинов позволит больше взаимодействовать с конечным потребителем, других каналов для этого нет из-за запрета на рекламу алкоголя, объясняет представитель компании. Он напоминает, что исторически она занималась импортом крепких напитков, но последние шесть лет дистрибутор также активно занимается еще и винами, поэтому компания хочет, чтобы ее знали также и как эксперта в этой категории. На ее ассортимент в партнерских магазинах должно приходиться не менее 80% продукции, говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных