Бизнес сообщил о перебоях с поставками обуви и парфюмерии

Сам процесс ввоза товаров тоже усложнился, продолжает Вишняков. Он отметил, что код надо нанести до пересечения границы с Россией, а в самой стране это можно сделать на таможенном складе, но их пока недостаточно и не все готовы предоставить услугу нанесения кодов. Поэтому многие импортеры вынуждены доставлять обувь сначала в другие страны, например, в Финляндию, Польшу, страны Балтии, где они нанимают компанию-партнера, которая наносит коды: на это обычно уходит дополнительно два-три дня. Дальше часть кодов на таможне может не читаться или показывать некорректный статус и решение этой проблемы с оператором может занимать неделю и больше.