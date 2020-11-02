Железнодорожные перевозки в России выросли впервые с начала года

Железнодорожные перевозки в России выросли впервые с начала годаПомогли богатый урожай, строители и переток грузов с других видов транспорта
Объем перевозки грузов по сети ОАО «РЖД» в октябре вырос впервые за 10 месяцев, следует из оперативных данных железнодорожной госмонополии, опубликованных 2 ноября. Погрузка составила 109,9 млн т, что на 0,3% превышает показатель за октябрь прошлого года. Грузооборот вырос на 0,4% до 223,2 млрд тонно-километров. С начала года количество грузов, перевозимых по железной дороге, было ниже, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В частности, в сентябре снижение погрузки составило 0,7% в годовом исчислении (месяц к месяцу).
Наибольший рост в октябре показали перевозки зерна (+33,3%, перевезено 3,2 млн т), строительных материалов (+10,2%, 11,9 млн т), а также кокса (+22,2%, 1,1 млн т), следует из данных РЖД. Железнодорожникам помог, в частности, хороший урожай зерновых. По данным Росстата, на 1 октября в стране было собрано 121,9 млн т зерна и зернобобовых, что на 12,1% больше прошлогоднего. Высокий спрос на минерально-строительные материалы в октябре наблюдался со стороны российских предприятий дорожного хозяйства, следует из материалов РЖД. Но в целом за 10 месяцев железнодорожникам не удалось достичь прошлогодних показателей – погрузка снизилась на 3,2% до 1 млрд т. Падение объемов либо стагнация наблюдались по таким видам грузов, как лес, химикаты и сода, каменный уголь (во всех случаях 0% к прошлому году), железная руда (-3,7%), черные металлы (-3,5%), нефть и нефтепродукты (-11,1%).
Для сравнения: на автомобильном транспорте фиксировался рост перевозки грузов в первые три месяца этого года (от 0,3 до 10%), но затем наметился негативный тренд, который пока сохраняется. По данным Росстата, в сентябре автотранспортом в России на коммерческой основе перевезено около 122 млн т грузов, что на 8% меньше прошлогоднего (данные за октябрь не публиковались), падение в январе – сентябре составило 6,8%. На месяц раньше железнодорожников начала восстанавливать объем перевозок после коронакризиса грузовая авиация. По данным Росавиации, в сентябре впервые с марта авиаперевозки грузов и почты начали расти (+3,4% до 102 200 т), однако за девять месяцев они упали на 2,6%.
По словам руководителя одного из структурных подразделений BMJ Logistics Феликса Херсонского, пандемия не только отразилась на общем снижении грузопотока, но и значительно трансформировала цепи поставок. «Стоимость авиаперевозок сильно выросла, поэтому многие импортеры, ранее выбиравшие данный вид отправок, переориентировались в том числе на железнодорожный транспорт», – сказал эксперт «Ведомостям».
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на столько снизилась погрузка на сети РЖД в апреле к аналогичному месяцу прошлого года – до 100,9 млн т. Это максимальное месячное падение перевозки грузов по железной дороги с начала года. В частности, в сентябре снижение составило 0,7%, в августе – 0,8%, в июле – 4,1%, в июне – 4,6%, в мае – 5,7%
В частности, по словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с водного транспорта активно уходят на железную дорогу нефтеналивные грузы, что обусловлено политикой ОАО «РЖД» по предоставлению тарифных скидок, а с автомобильного перемещаются экспортные грузы, следующие в Китай. «Сейчас простои автотранспорта на границе с КНР очень масштабные, и в этом плане железнодорожные контейнерные перевозки сильно выигрывают», – сказал эксперт.
Возросший объем перевозки зерна по железной дороге, по словам Бурмистрова, также частично обусловлен переходом этого груза и с автотранспорта.
Морских грузоперевозок в/из России коронакризис не коснулся: спад наблюдался лишь в марте (-2,7%), все остальные месяцы перевозки увеличивались, следует из данных Росстата. В частности, в сентябре грузопоток вырос в 1,5 раза к сентябрю 2019 г. и достиг 2,6 млн т, за девять месяцев более чем на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Но и здесь, по словам Херсонского, у отправителей и получателей грузов возникали проблемы: судоходные компании вынуждены были отменять некоторые рейсы из-за коронавируса и увеличивать сроки доставки. В результате страдали прежде всего клиенты, которые рассчитывали на срочную доставку.
По оценке ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, рост железнодорожных грузоперевозок в октябре на символические 0,3% свидетельствует о том, что состояние экономики на фоне пандемии коронавируса все еще остается сложным. Но именно в сегменте грузовых железнодорожных перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре доходы РЖД пострадали в меньшей степени, добавляет он. За первое полугодие 2020 г. доходы инфраструктурной монополии в этом сегменте сократились всего на 5,5% до 755 млрд руб., следует из отчета РЖД по МСФО. В то время как общая выручка компании уменьшились на 12,3% до 1,085 трлн руб. Чистый убыток РЖД за январь – июнь составил 46,6 млрд руб.
В целом за девять месяцев этого года в России всеми видами транспорта (кроме трубопроводного) перевезено порядка 20,8 млрд т грузов, что на 4,7% меньше прошлогоднего, свидетельствуют данные Росстата.
По мнению управляющей московским филиалом AsstrA Татьяны Гончаренко, доходы логистических компаний, вероятно, окажутся ниже запланированных. Компаниям пришлось менять долгосрочные стратегии в секторе, подстраиваясь под текущие обстоятельства и регуляторные решения властей, поясняет она.
Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов прогнозирует снижение оборота логистической отрасли в РФ в целом по итогам года на 15–20%.