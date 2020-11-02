Железнодорожные перевозки в России выросли впервые с начала года

Для сравнения: на автомобильном транспорте фиксировался рост перевозки грузов в первые три месяца этого года (от 0,3 до 10%), но затем наметился негативный тренд, который пока сохраняется. По данным Росстата, в сентябре автотранспортом в России на коммерческой основе перевезено около 122 млн т грузов, что на 8% меньше прошлогоднего (данные за октябрь не публиковались), падение в январе – сентябре составило 6,8%. На месяц раньше железнодорожников начала восстанавливать объем перевозок после коронакризиса грузовая авиация. По данным Росавиации, в сентябре впервые с марта авиаперевозки грузов и почты начали расти (+3,4% до 102 200 т), однако за девять месяцев они упали на 2,6%.