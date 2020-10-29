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«Аэроэкспресс» заявил о возможном падении выручки на 60% из-за пандемии

Ведомости

Выручка компании «Аэроэкспресс» от перевозки пассажиров по итогам года может снизиться на 60% по сравнению с 2019 г. — с 5,1 млрд до около 2,1 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на письмо генерального директора «Аэроэкспресса» Алины Бисембаевой премьер-министру Михаилу Мишустину. В пресс-службах компании и правительства подтвердили обращение Бисембаевой к Мишустину, содержание письма подтвердил источник, близкий к компании.

В письме Бисембаева пояснила, что на размер выручки повлияли ограничения на передвижение по Москве и закрытие границ с иностранными государствами. Пассажиропоток в апреле-мае 2020 г. сократился на 98%, «то есть деятельность компании практически остановилась», — рассказала глава компании.

Источник, близкий к компании, добавил, что в октябре 2020 г. пассажиропоток снизился вдвое в годовом выражении и составил 594 000 человек. За январь-октябрь число пассажиров снизилось на 57% — до 5,8 млн человек. В 2019 г. число пассажиров составило более 12 млн человек.

По словам Бисембаевой, совокупный долг «Аэроэкспресса» по кредитам и лизинговым соглашениям на конец октября составляет 15,03 млрд руб. По данным источника, с начала года задолженность выросла на 900 млн руб. В письме говорится, что ежегодно компания тратит на лизинг 11 двухэтажных поездов более 1 млрд руб., 550 млн руб. в год компания платит за использование инфраструктуры РЖД.

Гендиректор компании попросила Мишустина вернуть льготную ставку в 0,01% за пользование инфраструктурой РЖД на 2020-2021 гг. Сейчас компания платит 100% тарифа. Также Бисимбаева попросила предоставить «Аэроэкспрессу» субсидии на 1,08 млрд руб. на оплату лизинга поездов. Компания подавала заявку на субсидию ранее, однако ей отказали, потому что деньги по программе субсидирования пригородных железнодорожных перевозчиков были исчерпаны.

Бисембаева рассказывала в интервью «Ведомостям» в ноябре 2019 г., что компания занимает 12% от рынка по доставке пассажиров в три основных аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Тогда же она прогнозировала рост выручки «Аэроэкспресса» в 2020 г. на 3–4%. В 2019 г. общая выручка компании (от перевозки пассажиров и других видов деятельности) составила 6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных