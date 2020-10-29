«Аэроэкспресс» заявил о возможном падении выручки на 60% из-за пандемии

Бисембаева рассказывала в интервью «Ведомостям» в ноябре 2019 г., что компания занимает 12% от рынка по доставке пассажиров в три основных аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Тогда же она прогнозировала рост выручки «Аэроэкспресса» в 2020 г. на 3–4%. В 2019 г. общая выручка компании (от перевозки пассажиров и других видов деятельности) составила 6 млрд руб.