Volkswagen превратит греческий остров Астипалея в полигон испытаний зеленых технологий

Volkswagen снова прибылен

После чистого убытка в 1,54 млрд евро во II квартале 2020 г. Volkswagen 29 октября отчитался о прибыли в III квартале этого года. Чистая прибыль составила 2,7 млрд евро по сравнению с 3,9 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом за прошедший квартал было поставлено 2,612 млн автомобилей, а это всего на 1,1% ниже по сравнению с III кварталом 2019 г. Компенсировать небольшой спад в поставках помог возросший спрос китайских покупателей на автомобили премиум-сегмента, включая модели Audi и Porsche, сообщает агентство Reuters. Продажи автомобилей премиум-марок, входящих в Volkswagen, выросли в Китае на 3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Volkswagen, который является мировым лидером по продажам автомобилей, также заявил, что «заметно восстановился» после локдауна, и прогнозирует прибыль по итогам 2020 г. Однако коронавирус остается «центральной проблемой» и ситуация «какая угодно, но не расслабленная», рассказал Reuters финансовый директор Volkswagen Франк Виттер.