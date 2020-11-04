Volkswagen превратит греческий остров Астипалея в полигон испытаний зеленых технологий

Volkswagen превратит греческий остров Астипалея в полигон испытаний зеленых технологийЗа два года весь транспорт на острове должен стать электрическим
Немецкая компания Volkswagen объявила 4 ноября о совместном проекте с правительством Греции по организации на острове Астипалея углеродно-нейтральной транспортной системы. В течение ближайших двух лет весь транспорт на острове должен стать электрическим, а его зарядка будет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии. В общей сложности проект рассчитан на шесть лет. Соответствующий меморандум был подписан главой Volkswagen Гербертом Диссом в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира компании, и заместителем министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии и открытости Константиносом Фрагояннисом в Афинах.
Остров Астипалея находится в юго-восточной части Эгейского моря и является частью архипелага Додеканес. Площадь острова составляет около 100 кв. км, сеть автодорог состоит примерно из 30 км основных, 40 км второстепенных и 120 км сельских трасс. На острове проживает 1334 человека, парк транспортных средств состоит примерно из 1000 мопедов и мотоциклов, 500 легковых и коммерческих автомобилей. До начала пандемии остров ежегодно посещало более 70 000 туристов. Сеть общественного транспорта состоит из одного маршрута протяженностью 10 км, на котором работают два автобуса. На острове также есть три небольшие конторы по прокату автомобилей, которые работают только летом.
По информации Handelsblatt, в рамках проекта Volkswagen планирует заменить электромобилями всю технику служб острова, включая автомобили полиции и пожарной службы, а также те самые два автобуса. Volkswagen также переведет прокатные конторы на парк из 50 электромобилей своих моделей ID.3 и ID.4, 100 электрических мопедов производства входящей в немецкий концерн испанской марки SEAT и около 70 электрических велосипедов. Компания построит на острове сеть своих зарядных станций Elli – примерно 230 частных и несколько общественных пунктов. Услуги по каршерингу и совместным поездкам будут доступны через мобильное приложение как туристам, так и жителям острова. Volkswagen и греческие власти рассчитывают, что внедрение этих услуг позволит сократить парк транспорта на острове примерно до 1000 единиц. Таким образом, эксперимент должен показать, насколько жители отдельно взятого сообщества готовы перейти на электромобили или отказаться от владения собственным транспортным средством в пользу услуг каршеринга.
Volkswagen снова прибылен
После чистого убытка в 1,54 млрд евро во II квартале 2020 г. Volkswagen 29 октября отчитался о прибыли в III квартале этого года. Чистая прибыль составила 2,7 млрд евро по сравнению с 3,9 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом за прошедший квартал было поставлено 2,612 млн автомобилей, а это всего на 1,1% ниже по сравнению с III кварталом 2019 г. Компенсировать небольшой спад в поставках помог возросший спрос китайских покупателей на автомобили премиум-сегмента, включая модели Audi и Porsche, сообщает агентство Reuters. Продажи автомобилей премиум-марок, входящих в Volkswagen, выросли в Китае на 3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Volkswagen, который является мировым лидером по продажам автомобилей, также заявил, что «заметно восстановился» после локдауна, и прогнозирует прибыль по итогам 2020 г. Однако коронавирус остается «центральной проблемой» и ситуация «какая угодно, но не расслабленная», рассказал Reuters финансовый директор Volkswagen Франк Виттер.
По прогнозам Volkswagen, по мере перехода к зеленой транспортной системе потребность острова в электроэнергии вырастет примерно на 15%. Сейчас Астипалея, как и большинство небольших греческих островов, обеспечивается электроэнергией от электростанции, работающей на ископаемом топливе. Но дополнительные потребности – по условиям проекта – будут обеспечиваться исключительно с помощью солнечной и ветроэнергетики. Объемы инвестиций в проект пока не разглашаются.
В целом Греция планирует вложить в сектор энергетики около 45 млрд евро в ближайшие 10 лет. В 2019 г. более 20% электроэнергии поступило из возобновляемых источников. Доля угольных ТЭС, которая 10 лет назад составляла почти 50%, быстро сокращается: к 2028 г. правительство рассчитывает вывести из сети все электростанции этого типа.