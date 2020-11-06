Поставщики Wildberries пожаловались на условия распродаж на маркетплейсе

«Добрый день, уважаемые партнеры, для нас очень важно ваше участие в данной акции. Если вы не готовы в нем участвовать, мы не против скрыть ваш товар из продажи. Укажите ваш ИНН, мы скроем ваш товар из продажи и подготовим документы к закрытию партнерских отношений. Мы не готовы к дальнейшему сотрудничеству с нелояльными продавцами», — говорится в письме (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил один из собеседников «Ведомостей», получивших такое письмо).