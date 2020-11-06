Поставщики Wildberries пожаловались на условия распродаж на маркетплейсе

Поставщики Wildberries пожаловались на условия распродаж на маркетплейсеМаркетплейс снимает товары с продажи за отказ предоставить скидку
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries установил требование для поставщиков по скидке в размере 25% на свои товары для участия в распродаже на маркетплейсе с 4 по 10 ноября, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера компаний, которые являются поставщиками Wildberries. По их словам, в случае отказа предоставить скидку маркетплейс снимает товар с продажи до 11 ноября.
«Нам поставили условия: или снижаете цену на четверть, или мы снимаем ваш товар с продажи на неделю. По сути с таким дисконтом мы продаем товары по себестоимости или в убыток. Получается, что у нас нет выхода, потому что Wildberries — это четверть выручки нашей компании», — рассказал один из собеседников «Ведомостей».
Такие условия подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries. «В случае, если продавец не участвует в акции, то его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, ожидающих скидки в дни крупных распродаж, исключить возможность злоупотребления акцией», — сказал представитель маркетплейса.
По информации собеседников «Ведомостей», некоторые поставщики жалуются на то, что маркетплейс самостоятельно установил скидку в размере 25% на их товары. В распоряжении «Ведомостей» есть копия письма службы поддержки (WB Support), которое было разослано поставщикам в ответ на жалобы. В нем менеджер сообщает, что «для повышения лояльности покупателей и общего показателя продаж на весь ассортимент была выставлена скидка с нашей стороны».
«Данная скидка не удаляется и проставляется за ваш счет. В соответствии с условиями оферты проставление дисконта допускается. Скидки сможете убрать после окончания всех крупных акций на портале», — говорится в сообщении службы поддержки маркетплейса. Подлинность письма от службы поддержки подтвердил «Ведомостям» совладелец компании-поставщика. По его словам, на товары некоторых брендов, которые отказались участвовать в акции, все равно применили скидку в 25%. Аналогичный ответ менеджера службы поддержки Wildberries ранее опубликовал telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
В пресс-службе Wildberries сообщили о том, что «участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения». «В случае, если продавец не участвует в акции, то его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.
Однако в ответ жалобу собеседник «Ведомостей» получил письмо, в котором говорится, что если продавец не готов участвовать в акции, то маркетплейс готов прекратить партнерские отношения.
«Добрый день, уважаемые партнеры, для нас очень важно ваше участие в данной акции. Если вы не готовы в нем участвовать, мы не против скрыть ваш товар из продажи. Укажите ваш ИНН, мы скроем ваш товар из продажи и подготовим документы к закрытию партнерских отношений. Мы не готовы к дальнейшему сотрудничеству с нелояльными продавцами», — говорится в письме (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил один из собеседников «Ведомостей», получивших такое письмо).
Впереди одна из самых больших ежегодных распродаж — 11.11, или «черная пятница». Поставщики опасаются, что маркетплейс вновь поставит те же условия, но в «черную пятницу» скидка от поставщиков должна составлять минимум 35%, рассказал «Ведомостям» руководитель центра доупаковки и доставки товаров на маркетплейсы Денис Ветренников. «В прошлом году маркетплейс устанавливал аналогичные условия. Мы опасаемся, что и в этом году будет тоже самое. Продавцы низкомаржинальных товаров будут в убытках, плюс пандемия значительно ухудшила положение всех без исключения продавцов», — говорит собеседник.
В пресс-службе Wildberries заявили, что большая часть продавцов «поддерживает участие в акции, так как с каждым годом она демонстрирует все более высокие результаты». В 2019 г., по словам представителя маркетплейса, во «Всемирном дне шопинга» на Wildberries приняли участие 2 млн россиян, которые оформили 4 млн заказов, «оборот продавцов вырос в 2 раза, в этом году мы ожидаем еще более успешных результатов», — отметил представитель Wildberries.