Mahindra & Mahindra возродит мотоциклы BSA

Индия является крупнейшим мировым производителем и потребителем мотоциклов. По данным портала автоиндустрии Marklines.com, в период с апреля 2019 г. по март 2020 г. объем производства в стране составил 21 млн шт. За тот же период в стране продано 17,4 млн мотоциклов – это примерно треть всего объема мирового рынка. Хотя эти показатели снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, это первое снижение в последние 10 лет. А вот в Китае, который уступил Индии пальму первенства в 2017 г., продажи в последние 10 лет снижались, и только в период с апреля 2019 г. по март 2020 г. был зафиксирован небольшой рост примерно до 15 млн как в объеме производства мотоциклов, так и в объеме продаж.