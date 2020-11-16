Mahindra & Mahindra возродит мотоциклы BSA

Mahindra & Mahindra возродит мотоциклы BSAПервая модель будет выпущена в 2021 году
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Classic Legends, «дочка» индийской Mahindra & Mahindra, откроет в Великобритании производство мотоциклов легендарной марки BSA. Права на бренд Classic Legends приобрела в 2016 г., строительство технического центра, дизайн-студии и сборочной линии обойдется в 9,5 млн фунтов, из которых 4,6 млн предоставит в качестве гранта правительство Великобритании. Максимальная мощность предприятия составит 10 000 мотоциклов в год.
Производство бензиновых мотоциклов начнется летом 2021 г., в планах – модель с электродвигателем. Компания собирается экспортировать до 80% собранных мотоциклов BSA, в том числе в Австралию, США и Японию.
«Великобритания была ведущим разработчиком мотоциклов, пионером в этой области, впереди всех до конца 50-х, когда все рухнуло. Мы надеемся, что наше небольшое предприятие станет сигналом о начале ренессанса всей британской мотостроительной промышленности», – заявил председатель правления Mahindra & Mahindra и Classic Legends Ананд Махиндра в интервью британской Financial Times.
Mahindra & Mahindra была основана в 1945 г., компания производит автомобили, сельхозтехнику и мотоциклы. Доход компании в 2019 г. составил $15 млрд, чистая прибыль – $840 млн.
BSA ведет летопись производства мотоциклов с 1919 г. (до этого, с 1861 г., компания выпускала велосипеды и велосипеды с мотором). Во время Второй мировой BSA выпустила 120 000 мотоциклов для нужд армии, а после войны стала крупнейшим производителем мотоциклов в мире с продукцией под марками BSA, Triumph и Sunbeam. К середине 60-х доля рынка BSA сильно сократилась под напором японских производителей (Honda, Yamaha и Suzuki) и европейских конкурентов (Jawa/CZ, Bultaco и Husqvarna). Массовое производство мотоциклов было свернуто в 1972 г.
Mahindra & Mahindra через Classic Legends производит в Индии мотоциклы Jawa (Jawa 300, Forty-Two и Perak). Они являются конкурентами моделей Royal Enfield, другой прославленной британской марки, сохраненной силами индийских промышленников (производство в Индии принадлежит Eicher Motors, выпускающей коммерческий транспорт). В Великобритании производство мотоциклов этой марки завершилось в 1971 г., а в Индии оно не останавливалось с 1955 г., и в 2015 г., например, заводы Royal Enfield в Ченнаи обогнали по объемам производства американскую легенду Harley-Davidson. Другой прославленный британский бренд – Norton Motorcycles был куплен весной 2020 г. индийским производителем мотоциклов TVS Motor за 16 млн фунтов. Производство пока остается в Великобритании.
Индия является крупнейшим мировым производителем и потребителем мотоциклов. По данным портала автоиндустрии Marklines.com, в период с апреля 2019 г. по март 2020 г. объем производства в стране составил 21 млн шт. За тот же период в стране продано 17,4 млн мотоциклов – это примерно треть всего объема мирового рынка. Хотя эти показатели снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, это первое снижение в последние 10 лет. А вот в Китае, который уступил Индии пальму первенства в 2017 г., продажи в последние 10 лет снижались, и только в период с апреля 2019 г. по март 2020 г. был зафиксирован небольшой рост примерно до 15 млн как в объеме производства мотоциклов, так и в объеме продаж.