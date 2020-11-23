Россия может начать эксплуатацию морских беспилотников

Россия до конца года планирует завершить испытания системы по автоматическому и дистанционному управлению судами БЭС-КФ. Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский, по итогам испытаний правительством может быть принято решение об использовании автономных судов в рамках национального эксперимента до 2025 г. Проект постановления правительства уже подготовлен и направлен в кабмин, говорит Пинский.