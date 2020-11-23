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Россия может начать эксплуатацию морских беспилотников

Испытания автономных судов пройдут от Черного моря до Арктики
Павел Клевошин
На танкере «Михаил Ульянов» «Совкомфлота» система по автоматическому и дистанционному управлению судами БЭС-КФ будет тестироваться в Арктике /Bruno Girin / Wikimedia

Россия до конца года планирует завершить испытания системы по автоматическому и дистанционному управлению судами БЭС-КФ. Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский, по итогам испытаний правительством может быть принято решение об использовании автономных судов в рамках национального эксперимента до 2025 г. Проект постановления правительства уже подготовлен и направлен в кабмин, говорит Пинский.

В тексте проекта, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом РФ разрешается в следующих субъектах Федерации: Астраханской, Калининградской и Магаданской областях, Краснодарском, Хабаровском и Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Мурманской, Ростовской областях и на Сахалине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных