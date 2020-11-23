Россия может начать эксплуатацию морских беспилотников

Россия может начать эксплуатацию морских беспилотниковИспытания автономных судов пройдут от Черного моря до Арктики
Россия до конца года планирует завершить испытания системы по автоматическому и дистанционному управлению судами БЭС-КФ. Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы Александр Пинский, по итогам испытаний правительством может быть принято решение об использовании автономных судов в рамках национального эксперимента до 2025 г. Проект постановления правительства уже подготовлен и направлен в кабмин, говорит Пинский.
В тексте проекта, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом РФ разрешается в следующих субъектах Федерации: Астраханской, Калининградской и Магаданской областях, Краснодарском, Хабаровском и Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Мурманской, Ростовской областях и на Сахалине.