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«Ростех» займется производством оборудования для канатных дорог

Корпорация создает СП со швейцарской Bartholet
Александр Волобуев Ольга Адамчук
Первая канатная дорога в столице была открыта в ноябре 2018 г. /Максим Стулов / Ведомости

«Ростех» создает совместное предприятие (СП) со швейцарским производителем оборудования для канатных дорог Bartholet Maschinenbau AG и пулом частных инвесторов, рассказали «Ведомостям» в госкорпорации. В капитал СП «РТ-Бартолет» войдет дочерняя структура «Ростеха» «РТ – Развитие бизнеса», ей достанется 20%, сообщил представитель госкорпорации. Еще по 40% получат «дочка» швейцарской компании и консорциум инвестбанкиров, ранее работавших в инвестиционной компании «Тройка диалог» (их имена в корпорации не уточняют). Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. Все документы о создании СП будут подписаны до конца года.

Предприятие по выпуску оборудования для канатного транспорта построят в столичной особой экономической зоне «Технополис», запуск первой производственной линии намечен на конец 2021 г. СП станет первым федеральным игроком на рынке канатных транспортных систем c локализованным производством в России, говорят в «Ростехе». Уровень локализации производства составит около 51%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных