«Ростех» займется производством оборудования для канатных дорог

«Ростех» создает совместное предприятие (СП) со швейцарским производителем оборудования для канатных дорог Bartholet Maschinenbau AG и пулом частных инвесторов, рассказали «Ведомостям» в госкорпорации. В капитал СП «РТ-Бартолет» войдет дочерняя структура «Ростеха» «РТ – Развитие бизнеса», ей достанется 20%, сообщил представитель госкорпорации. Еще по 40% получат «дочка» швейцарской компании и консорциум инвестбанкиров, ранее работавших в инвестиционной компании «Тройка диалог» (их имена в корпорации не уточняют). Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. Все документы о создании СП будут подписаны до конца года.