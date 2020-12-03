Минтранс готов разрешить регионам регулировать тарифы такси

Такую норму комитет Госдумы по транспорту предложил включить в законопроект о такси. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в декабре 2018 г. С тех пор готовится ко второму и претерпел множество изменений. В том числе в нем появилась поправка про регулирование тарифов регионами, следует из текста документа (есть в распоряжении «Ведомостей»).