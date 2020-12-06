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РЖД ужесточает предрейсовый контроль

Закуплена система диагностики, прогнозирующая инфаркты
Татьяна Исакова
Мониторинг при помощи АСПО-С позволит выявить проблему заранее и сохранить жизнь не только машинистам, но и множеству людей, пользующихся железнодорожным транспортом /Евгений Разумный / Ведомости

РЖД будет проводить более детализированный предрейсовый осмотр локомотивного состава. Для этого в систему АСПО-С (автоматизированная система предрейсового осмотра с возможностью самотестирования) внедряется два новых индекса: RPI и IPI. Первый позволит с наибольшей точностью выявлять людей из групп риска сердечно-сосудистых событий.​ Второй поможет распознать заболевания респираторно-вирусного спектра до появления явных симптомов. Модернизированная система устанавливается на Московской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Октябрьской железных дорогах уже в этом году.

Обновленная АСПО-С, закупленная РЖД у компании «Системные технологии» за 420 млн руб., измеряет более 40 параметров состояния здоровья человека: от сердечного ритма и формы пульсовой волны до фокуса внимания. Система ускоряет прохождение осмотра до 90 секунд, относительно ручного метода это в 1,5–2 раза быстрее за счет добавления терминалов самотестирования, которые дают возможность самим машинистам проводить измерения при полноценном контроле процесса со стороны медработника, отмечают создатели системы. Если раньше врач присутствовал на медосмотре, помогая закрепить датчики и снять показания, то сейчас он может контролировать процесс дистанционно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных