РЖД ужесточает предрейсовый контроль

РЖД ужесточает предрейсовый контрольЗакуплена система диагностики, прогнозирующая инфаркты
РЖД будет проводить более детализированный предрейсовый осмотр локомотивного состава. Для этого в систему АСПО-С (автоматизированная система предрейсового осмотра с возможностью самотестирования) внедряется два новых индекса: RPI и IPI. Первый позволит с наибольшей точностью выявлять людей из групп риска сердечно-сосудистых событий. Второй поможет распознать заболевания респираторно-вирусного спектра до появления явных симптомов. Модернизированная система устанавливается на Московской, Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Октябрьской железных дорогах уже в этом году.
Обновленная АСПО-С, закупленная РЖД у компании «Системные технологии» за 420 млн руб., измеряет более 40 параметров состояния здоровья человека: от сердечного ритма и формы пульсовой волны до фокуса внимания. Система ускоряет прохождение осмотра до 90 секунд, относительно ручного метода это в 1,5–2 раза быстрее за счет добавления терминалов самотестирования, которые дают возможность самим машинистам проводить измерения при полноценном контроле процесса со стороны медработника, отмечают создатели системы. Если раньше врач присутствовал на медосмотре, помогая закрепить датчики и снять показания, то сейчас он может контролировать процесс дистанционно.