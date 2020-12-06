РЖД ужесточает предрейсовый контроль

Обновленная АСПО-С, закупленная РЖД у компании «Системные технологии» за 420 млн руб., измеряет более 40 параметров состояния здоровья человека: от сердечного ритма и формы пульсовой волны до фокуса внимания. Система ускоряет прохождение осмотра до 90 секунд, относительно ручного метода это в 1,5–2 раза быстрее за счет добавления терминалов самотестирования, которые дают возможность самим машинистам проводить измерения при полноценном контроле процесса со стороны медработника, отмечают создатели системы. Если раньше врач присутствовал на медосмотре, помогая закрепить датчики и снять показания, то сейчас он может контролировать процесс дистанционно.