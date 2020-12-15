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Аптечная сеть «36,6» продала дистрибуторский бизнес

Его владельцем станет ее экс-гендиректор Владимир Нестеренко
Мария Котова
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Аптечная сеть 36,6» заключило договор с бывшим гендиректором Владимиром Нестеренко о продаже ему 100% дистрибуторского подразделения компании – ООО «Джи ди пи», говорится в сообщении компании. Из него следует, что оплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента подписания соглашения. Сумма сделки не раскрывается. При этом в сообщении сказано, что стоимость активов аптечной сети на конец сентября 2020 г. составляла 74,5 млрд руб., а на «Джи ди пи» приходится более 10%. В «36,6» на запрос «Ведомостей» не ответили, Нестеренко от комментариев отказался.

Нестеренко занимал пост гендиректора «36,6» с апреля 2018 г. по октябрь 2020 г. Ранее он занимал должность вице-президента ГК «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. В 2019 г. «Джи ди пи», которая изначально занималась поставками исключительно в аптеки входящих в ПАО сетей «36,6» и «Горздрав» и обеспечивала 90% их потребностей, вышла в сегмент госзакупок. По данным «СПАРК-Интерфакса», с начала 2020 г. дистрибутор заключил контракты на 6,8 млрд руб. Сначала компания работала только с региональными госзаказчиками, но в январе 2020 г. она выиграла тендер Минздрава на поставку препарата для лечения рассеянного склероза алемтузумаб в рамках госпрограммы «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН). Выручка «Джи ди пи» в 2019 г. достигла 39,4 млрд руб., чистый убыток составил 291 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных