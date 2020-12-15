Аптечная сеть «36,6» продала дистрибуторский бизнес

Нестеренко занимал пост гендиректора «36,6» с апреля 2018 г. по октябрь 2020 г. Ранее он занимал должность вице-президента ГК «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. В 2019 г. «Джи ди пи», которая изначально занималась поставками исключительно в аптеки входящих в ПАО сетей «36,6» и «Горздрав» и обеспечивала 90% их потребностей, вышла в сегмент госзакупок. По данным «СПАРК-Интерфакса», с начала 2020 г. дистрибутор заключил контракты на 6,8 млрд руб. Сначала компания работала только с региональными госзаказчиками, но в январе 2020 г. она выиграла тендер Минздрава на поставку препарата для лечения рассеянного склероза алемтузумаб в рамках госпрограммы «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН). Выручка «Джи ди пи» в 2019 г. достигла 39,4 млрд руб., чистый убыток составил 291 млн руб.