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Автопилот для комбайнера ищет инвесторов

Владельцы Cognitive Pilot оценивают компанию в $400 млн
Валерий Кодачигов
Ключевой продукт, который будет продвигаться за рубежом, – система управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot /Cognitive Pilot

В 2021 г. Cognitive Pilot может провести private placement, рассказала «Ведомостям» сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова. Переговоры ведутся с несколькими инвесторами, отметила она, не называя конкретные компании. По словам Усковой, после завершения сделки контроль над Cognitive Pilot останется у Cognitive Technologies и менеджмента (сейчас им в общей сложности принадлежит 70% уставного капитала, остальные 30% – у Сбербанка)».

Владельцы компании оценивают Cognitive Pilot в сумму около $400 млн, опираясь на данные независимых оценщиков, утверждает знакомый с ее акционерами человек. При таких параметрах стоимость доли в компании, которую могут приобрести потенциальные инвесторы (до 20%), может составлять $80 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных