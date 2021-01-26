Автопилот для комбайнера ищет инвесторов

В 2021 г. Cognitive Pilot может провести private placement, рассказала «Ведомостям» сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова. Переговоры ведутся с несколькими инвесторами, отметила она, не называя конкретные компании. По словам Усковой, после завершения сделки контроль над Cognitive Pilot останется у Cognitive Technologies и менеджмента (сейчас им в общей сложности принадлежит 70% уставного капитала, остальные 30% – у Сбербанка)».