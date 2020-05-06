Оператор Сбербанка может получить частоты для пятого поколения связи

Сейчас «Сбербанк-телеком» под брендом «Сбермобайл» как виртуальный сотовый оператор (MVNO) работает на сети Tele2. Приглашенным консультантам предстоит оценить перспективы и риски, связанные с приобретением частот, целесообразность строительства «Сбербанк-телекомом» собственной сотовой сети и проч., следует из материалов оператора. С копией их ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил человек, близкий к компании – партнеру «Сбербанк-телекома». Оператор Сбербанка хочет получить рекомендации, как развивать бизнес, – для случаев, что частоты будут получены на всей территории России, только в городах-миллионниках или не будут получены вообще.