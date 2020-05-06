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Оператор Сбербанка может получить частоты для пятого поколения связи

Это может стать хорошим заделом для выхода «Сбербанк-телекома» на рынок интернета вещей
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из возможных сценариев развития бизнеса «Сбербанк-телекома» – получение частот для оказания услуг пятого поколения связи. Целесообразность такого решения предварительно обсуждалась с отраслевыми экспертами, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к компании – партнеру «Сбербанк-телекома», и человек, знающий о планах оператора, – сотрудник консалтинговой компании. Планы могут и измениться, подчеркивает человек, знакомый с менеджерами «Сбербанк-телекома».

Сейчас «Сбербанк-телеком» под брендом «Сбермобайл» как виртуальный сотовый оператор (MVNO) работает на сети Tele2. Приглашенным консультантам предстоит оценить перспективы и риски, связанные с приобретением частот, целесообразность строительства «Сбербанк-телекомом» собственной сотовой сети и проч., следует из материалов оператора. С копией их ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил человек, близкий к компании – партнеру «Сбербанк-телекома». Оператор Сбербанка хочет получить рекомендации, как развивать бизнес, – для случаев, что частоты будут получены на всей территории России, только в городах-миллионниках или не будут получены вообще.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных