В регионах появятся новые мусоросжигательные заводы

В регионах появятся новые мусоросжигательные заводыНо окупиться они смогут только за счет господдержки
В презентации ВЭБ.РФ к совещанию у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева (с ней ознакомились «Ведомости») впервые указаны конкретные городские агломерации, в которых предполагают построить мусорные теплоэлектростанции (МТЭС), перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию.
На первом этапе реализации проекта МТЭС, вероятнее всего, появятся на черноморском побережье в районе Сочи, Кавминводах и Тамани. Начнется также строительство новых МТЭС в Подмосковье. Второй этап включает МТЭС в районе Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, городов Самарской (Самара, Тольятти, Сызрань) и Ростовской (Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты) агломераций.
Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» – «РТ-инвест» уже строит пять МТЭС общей мощностью 355 МВт в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском округах Московской области, а также в Казани (Татарстан). Вместе они смогут сжигать около 3,35 млн т отходов в год. Запуск предприятий ожидается в 2022–2023 гг. В финансировании участвует ВЭБ.
Соглашение о строительстве еще не менее 25 МТЭС стоимостью порядка 600 млрд руб. консорциум из трех госкорпораций – «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ – заключил в мае прошлого года. Совокупно они должны вырабатывать 1,45 ГВт электроэнергии. Завершение строительства запланировано на 2025–2027 гг., сообщается в материалах «РТ-инвеста». Теперь известны и первые регионы строительства.
В ВЭБ.РФ «Ведомостям» сказали, что список предварительный. «При его составлении руководствовались критерием, что заводы целесообразно создавать в агломерациях с максимальной плотностью населения и, соответственно, максимальным потоком отходов и оптимальной логистикой», – добавили в корпорации.
Строительство предприятий должно помочь решить задачу, поставленную нацпроектом «Экология», по постепенной ликвидации мусорных полигонов и утилизации до 50% всех твердых коммунальных отходов в стране к 2030 г. Сегодня в России ежегодно образуется порядка 68 млн т мусора, который в основном отправляется на свалки (сортируется и перерабатывается всего порядка 7%). В презентации ВЭБ.РФ говорится, что решить задачу по снижению захоронения отходов вдвое возможно только с учетом «энергетической утилизации» мусора.
Но параметры проекта, в частности структура его финансирования, не определены. Ранее ВЭБ сообщал, что предоставит кредит около 200 млрд руб., в финансировании также примет участие пул коммерческих банков (его состав и условия кредитования в ВЭБе не раскрывают). О других источниках финансирования речь шла на совещании 3 февраля у Селезнева.
По сведениям «Ведомостей», представитель «РТ-инвеста» заявил на совещании, что частично отбить затраты можно за счет потребителей оптового энергорынка (ОРЭМ). По такой схеме сегодня финансируется пилотный проект пяти МТЭС в Подмосковье и Казани стоимостью более 180 млрд руб. (изначально инвестиции оценивались на уровне 150 млрд руб.).
Строительство окупается за счет повышенных платежей оптовых потребителей энергии – в основном промышленности – в рамках механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ), гарантирующих инвесторам базовую доходность на уровне 12% годовых.
В «РТ-инвесте» подтвердили «Ведомостям», что считают возможным получить для нового проекта платеж с ОРЭМ в 100 млрд руб. за 15 лет – на такой срок заключаются ДПМ. Против этого предложения выступают как крупные потребители энергии, так и генераторы и «Совет рынка» (регулятор энергорынков). Так, в «Совете производителей энергии» (объединяет генкомпании, обеспечивающие 77% мощности в стране) подчеркнули, что инвестиции в строительство пяти МТЭС составляют 378 700 руб. за 1 кВт, что в 32 раза дороже вложений в модернизацию традиционных ТЭС на период 2022–2026 гг., почти в 4 раза дороже, чем строительство ветряков, и в 3,5 раза – солнечных электростанций.
При этом, по подсчетам ассоциации, в случае реализации программы поддержки «мусорных» ТЭС только через инвестиционные механизмы ОРЭМ нагрузка на потребителей вырастет на 81 млрд руб. ежегодно, или на 892,5 млрд руб. за период с 2024 до 2035 г. В «Совете рынка» оценивают дополнительные платежи еще выше – порядка 1,2–1,5 трлн руб. за этот период.
В Минэнерго также не поддерживают идею «дочки» «Ростеха» по финансированию строительства МТЭС за счет платежей ОРЭМ. В министерстве сказали «Ведомостям», что она противоречит поручениям президента от 2018 г. о минимизации межотраслевого перекрестного субсидирования, а вопросы оптимизации обращения с отходами «должны решаться прежде всего на уровне субъектов». Там также добавили, что электроэнергия с мусоросжигательных заводов в 4–5 раз превышает средневзвешенный уровень нерегулируемых цен ОРЭМ, а сами МТЭС «не отличаются большой эффективностью».
В свою очередь в «РТ-инвесте» говорят, что проект не может быть реализован без финансовой помощи со стороны государства. Поэтому сегодня, по словам представителя компании, с правительством РФ и заинтересованными органами власти ведутся переговоры о поддержке проекта с использованием субсидий, в том числе налоговых льгот, выпуска зеленых облигаций, а также средств, собранных в рамках расширенной ответственности производителей (с 2022 г. производители должны будут сами нести ответственность за утилизацию упаковки товаров, для нарушителей предусмотрен экологический сбор).
Руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики «Сколково» Алексей Хохлов сказал, что оптовый рынок электроэнергии и так перегружен различными нерыночными надбавками (программы поддержки ВИЭ, выравнивания тарифов в ДФО и Калининграде и проч.), поэтому для строительства мусоросжигательных заводов логично искать другие источники финансирования. По данным «Совета рынка», по итогам 2020 г. платежи потребителей за мощность составили порядка 810 млрд руб., из которых нерыночные надбавки – 558 млрд руб. К 2035 г. общая стоимость мощности может составить уже 1,77 трлн руб., из которых «рыночная» часть – лишь 785 млрд руб.