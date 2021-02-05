В регионах появятся новые мусоросжигательные заводы

В «РТ-инвесте» подтвердили «Ведомостям», что считают возможным получить для нового проекта платеж с ОРЭМ в 100 млрд руб. за 15 лет – на такой срок заключаются ДПМ. Против этого предложения выступают как крупные потребители энергии, так и генераторы и «Совет рынка» (регулятор энергорынков). Так, в «Совете производителей энергии» (объединяет генкомпании, обеспечивающие 77% мощности в стране) подчеркнули, что инвестиции в строительство пяти МТЭС составляют 378 700 руб. за 1 кВт, что в 32 раза дороже вложений в модернизацию традиционных ТЭС на период 2022–2026 гг., почти в 4 раза дороже, чем строительство ветряков, и в 3,5 раза – солнечных электростанций.