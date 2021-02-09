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Ритейлеры не смогли распродать одежду 2020 года

Аналитики прогнозируют в 2021 году очередной спад к 2019 году
Илья Виноградов
Максим Стулов / Ведомости

У одежных ритейлеров накопились значительные остатки коллекций одежды сезонов весна – лето и осень – зима 2020 г. Консалтинговая компания McKinsey оценила текущий мировой объем складских остатков одежды в $168–192 млрд, это более чем вдвое превышает обычный уровень.

Распродажи остатков прошлогодних коллекций, которые обычно помогали ритейлерам подчистить склады, идут вяло. Британский ритейлер Marks & Spencer и немецкий Hugo Boss рассказали Reuters, что уже сократили заказ весенне-летней коллекции 2021 г. Аналогичная судьба может постигнуть и заказ осенне-зимней коллекции. Большинство остатков коллекций 2020 г., скорее всего, будут выброшены. Компании по вторичной переработке одежды работают на пределе: британская Parker Lane Group, например, в январе переработала более 4 млн предметов одежды, тогда как обычно перерабатывает около 1,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных