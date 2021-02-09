Ритейлеры не смогли распродать одежду 2020 года

Распродажи остатков прошлогодних коллекций, которые обычно помогали ритейлерам подчистить склады, идут вяло. Британский ритейлер Marks & Spencer и немецкий Hugo Boss рассказали Reuters, что уже сократили заказ весенне-летней коллекции 2021 г. Аналогичная судьба может постигнуть и заказ осенне-зимней коллекции. Большинство остатков коллекций 2020 г., скорее всего, будут выброшены. Компании по вторичной переработке одежды работают на пределе: британская Parker Lane Group, например, в январе переработала более 4 млн предметов одежды, тогда как обычно перерабатывает около 1,5 млн.