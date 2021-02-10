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Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 года

Это может привести к уходу части иностранных препаратов с российского рынка
Мария Котова
Массового ухода фармпроизводителей с рынка оригинальных лекарств не будет /Максим Стулов / Ведомости

Около трети зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств подешевеет к середине 2021 г. К такому выводу пришло отраслевое издание «Фармацевтический вестник», проанализировавшее около 600 таких МНН.

«Ведомости» ознакомились с исследованием. В нем напоминается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сравнив стоимость лекарств в России и за рубежом в 2016 г., выявила существенную разницу цен на различные препараты. После этого она совместно с Минздравом разработали правила, согласно которым стоимость оригинальных иностранных лекарств в России не может быть дороже, чем в референтных странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных