Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 года

Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 годаЭто может привести к уходу части иностранных препаратов с российского рынка
Около трети зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств подешевеет к середине 2021 г. К такому выводу пришло отраслевое издание «Фармацевтический вестник», проанализировавшее около 600 таких МНН.
«Ведомости» ознакомились с исследованием. В нем напоминается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сравнив стоимость лекарств в России и за рубежом в 2016 г., выявила существенную разницу цен на различные препараты. После этого она совместно с Минздравом разработали правила, согласно которым стоимость оригинальных иностранных лекарств в России не может быть дороже, чем в референтных странах.
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