Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 года

«Ведомости» ознакомились с исследованием. В нем напоминается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сравнив стоимость лекарств в России и за рубежом в 2016 г., выявила существенную разницу цен на различные препараты. После этого она совместно с Минздравом разработали правила, согласно которым стоимость оригинальных иностранных лекарств в России не может быть дороже, чем в референтных странах.