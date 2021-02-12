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United Airlines купит 200 аэротакси для доставки пассажиров в аэропорт

Это первая крупная сделка на зарождающемся рынке электрических летательных аппаратов
Илья Виноградов
Archer Aviation

Одна из крупнейших авиакомпаний мира – американская United Airlines объявила 10 февраля о стратегическом партнерстве со стартапом Archer, который занимается разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). Авиакомпания приобретет у него 200 аппаратов на сумму $1 млрд для использования в качестве аэротакси, у United Airlines также будет опцион на приобретение еще 100 машин.

Партнером United Airlines в сделке с Archer выступит небольшая местная авиакомпания Mesa Airlines (возможно, она и будет оператором покупаемых eVTOL). Известно также, что United Airlines, Mesa Airlines и автоконцерн Stellantis (союз Groupe PSA и Fiat Chrysler) поучаствуют в IPO Archer: компания планирует в 2021 г. выйти на биржу, сделка должна принести компании $1,1 млрд при оценке в $3,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных