United Airlines купит 200 аэротакси для доставки пассажиров в аэропорт

United Airlines купит 200 аэротакси для доставки пассажиров в аэропортЭто первая крупная сделка на зарождающемся рынке электрических летательных аппаратов
Одна из крупнейших авиакомпаний мира – американская United Airlines объявила 10 февраля о стратегическом партнерстве со стартапом Archer, который занимается разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). Авиакомпания приобретет у него 200 аппаратов на сумму $1 млрд для использования в качестве аэротакси, у United Airlines также будет опцион на приобретение еще 100 машин.
Партнером United Airlines в сделке с Archer выступит небольшая местная авиакомпания Mesa Airlines (возможно, она и будет оператором покупаемых eVTOL). Известно также, что United Airlines, Mesa Airlines и автоконцерн Stellantis (союз Groupe PSA и Fiat Chrysler) поучаствуют в IPO Archer: компания планирует в 2021 г. выйти на биржу, сделка должна принести компании $1,1 млрд при оценке в $3,8 млрд.