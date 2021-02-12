United Airlines купит 200 аэротакси для доставки пассажиров в аэропорт

Одна из крупнейших авиакомпаний мира – американская United Airlines объявила 10 февраля о стратегическом партнерстве со стартапом Archer, который занимается разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). Авиакомпания приобретет у него 200 аппаратов на сумму $1 млрд для использования в качестве аэротакси, у United Airlines также будет опцион на приобретение еще 100 машин.