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Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивиденды

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Илья Виноградов
BHP

Вторая по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto объявила 17 февраля о выплате финальных дивидендов за год на общую сумму $6,5 млрд. В сумме с промежуточными дивидендами компания принесла своим акционерам $9 млрд в 2020 г. Это абсолютный рекорд за все 148 лет существования австралийско-британского концерна, сообщает Financial Times.

А за сутки до этого другая австралийско-британская горнодобывающая компания – BHP, которая занимает первую строчку в списке крупнейших мировых компаний сектора, сделала аналогичное объявление. Сумма ее промежуточных дивидендов (за первое полугодие фискального 2021 года, закончившееся 31 декабря 2020 г.) составила $5,1 млрд, и это тоже рекорд для компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных