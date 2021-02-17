Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивиденды

Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивидендыПланы правительств по стимулированию экономик провоцируют рост цен на сырье
Вторая по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto объявила 17 февраля о выплате финальных дивидендов за год на общую сумму $6,5 млрд. В сумме с промежуточными дивидендами компания принесла своим акционерам $9 млрд в 2020 г. Это абсолютный рекорд за все 148 лет существования австралийско-британского концерна, сообщает Financial Times.
А за сутки до этого другая австралийско-британская горнодобывающая компания – BHP, которая занимает первую строчку в списке крупнейших мировых компаний сектора, сделала аналогичное объявление. Сумма ее промежуточных дивидендов (за первое полугодие фискального 2021 года, закончившееся 31 декабря 2020 г.) составила $5,1 млрд, и это тоже рекорд для компании.
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