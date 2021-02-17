Горнодобывающие компании выплатят рекордные дивиденды

А за сутки до этого другая австралийско-британская горнодобывающая компания – BHP, которая занимает первую строчку в списке крупнейших мировых компаний сектора, сделала аналогичное объявление. Сумма ее промежуточных дивидендов (за первое полугодие фискального 2021 года, закончившееся 31 декабря 2020 г.) составила $5,1 млрд, и это тоже рекорд для компании.