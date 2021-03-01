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Холода позволили «Газпрому» резко нарастить экспорт в Европу

По итогам года экспорт газа в Европу может вырасти почти на 6%
Матвей Катков
Цены на газ в Европе в январе были почти вдвое выше, чем прописано в бюджете «Газпрома» /Tobias Schwarz / AFP

«Газпром» на фоне сильных снегопадов и холодов в Европе за два месяца 2021 г. увеличил экспорт природного газа до 34,5 млрд куб. м. Это на 32,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года (26 млрд куб. м). Для сравнения: в январе – феврале 2019 г. «Газпром» поставил на европейский рынок 32,7 млрд куб. м газа.

При этом январь 2021 г. (экспорт – 19,4 млрд куб. м) был для компании удачнее февраля (15,1 млрд куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных