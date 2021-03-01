Холода позволили «Газпрому» резко нарастить экспорт в Европу

«Газпром» на фоне сильных снегопадов и холодов в Европе за два месяца 2021 г. увеличил экспорт природного газа до 34,5 млрд куб. м. Это на 32,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года (26 млрд куб. м). Для сравнения: в январе – феврале 2019 г. «Газпром» поставил на европейский рынок 32,7 млрд куб. м газа.