Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из Китая

Несмотря на геополитические риски, проблемы с правами на интеллектуальную собственность и с безопасностью данных, мировые фармацевтические компании в 2020 г. заключили рекордное количество сделок с китайскими биотех-стартапами. По данным консалтинговой фирмы ChinaBio, в 2020 г. была заключена 271 трансграничная лицензионная сделка, в то время как в 2019 г. количество таких сделок составило около 190.