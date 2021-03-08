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Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из Китая

Китайский рынок лекарств к 2023 году вырастет до $140–170 млрд
Илья Виноградов
Thomas Peter / Reuters

Несмотря на геополитические риски, проблемы с правами на интеллектуальную собственность и с безопасностью данных, мировые фармацевтические компании в 2020 г. заключили рекордное количество сделок с китайскими биотех-стартапами. По данным консалтинговой фирмы ChinaBio, в 2020 г. была заключена 271 трансграничная лицензионная сделка, в то время как в 2019 г. количество таких сделок составило около 190.

В число компаний, которые заключили подобные сделки, входят такие крупные мировые фармацевтические компании, как AbbVie, Bayer, Roche, Eli Lilly, Pfizer и Roche. Сделки подразумевают совместную разработку лекарственных препаратов, проведение клинических испытаний, вывод на рынок, а также обмен данными между компаниями. С 2015 г., когда власти Китая провели либерализацию рынка здравоохранения, количество таких сделок выросло более чем на 300%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных