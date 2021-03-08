Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из Китая

Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из КитаяКитайский рынок лекарств к 2023 году вырастет до $140–170 млрд
Несмотря на геополитические риски, проблемы с правами на интеллектуальную собственность и с безопасностью данных, мировые фармацевтические компании в 2020 г. заключили рекордное количество сделок с китайскими биотех-стартапами. По данным консалтинговой фирмы ChinaBio, в 2020 г. была заключена 271 трансграничная лицензионная сделка, в то время как в 2019 г. количество таких сделок составило около 190.
В число компаний, которые заключили подобные сделки, входят такие крупные мировые фармацевтические компании, как AbbVie, Bayer, Roche, Eli Lilly, Pfizer и Roche. Сделки подразумевают совместную разработку лекарственных препаратов, проведение клинических испытаний, вывод на рынок, а также обмен данными между компаниями. С 2015 г., когда власти Китая провели либерализацию рынка здравоохранения, количество таких сделок выросло более чем на 300%.