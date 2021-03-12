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Государство поддержит производство дешевого подсолнечного масла

Переработчики обещают сдерживать цены до конца августа
Екатерина Бурлакова
Цель новых мер – стимулировать переработчиков выпускать бутилированное масло /Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз уведомил руководителей региональных аграрных ведомств, что средства бюджета федерального проекта «Экспорт продукции АПК» для поддержки увеличения производства семян подсолнечника необходимо перераспределить для стимулирования роста производства бутилированного подсолнечного масла. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его содержание подтвердили два федеральных чиновника.

Ведомство предлагает временный механизм поддержки перерабатывающих предприятий: им возместят затраты на производство и реализацию бутилированного масла, объясняет представитель Минсельхоза. Эта мера, по его словам, будет действовать с 1 апреля по 1 октября 2021 г., т. е. до начала основной уборки масличных культур, она направлена на «сохранение финансовой устойчивости переработчиков и сохранение стабильного уровня цен на готовую продукцию для населения». По оценке министерства, на реализацию этого предложения потребуется около 8 млрд руб. бюджетных средств.

Подсолнечное масло – один из тех продуктов, на рост цены которого в конце декабря 2020 г. обратил внимание президент России Владимир Путин. В итоге производители, сети, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения об их фиксации: до конца марта стоимость отгрузки в торговые сети должна составлять не больше 95 руб./л, а розничная цена – 110 руб./л.

После этой даты и до конца сезона (т. е. по август включительно) производители масла также договорились не повышать цены, говорит исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР; в него входят крупнейшие производители масел «Эфко», «Русагро», «Юг Руси», «Астон» и т. д.) Михаил Мальцев. По его словам, с началом сезона подсолнечник подешевеет и необходимости в искусственном поддержании низкой стоимости масла уже не будет. Идею дополнительной поддержки производства бутилированного масла он одобряет: это позволит улучшить доходность бизнеса и обеспечить достаточный объем поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных