Государство поддержит производство дешевого подсолнечного масла

После этой даты и до конца сезона (т. е. по август включительно) производители масла также договорились не повышать цены, говорит исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР; в него входят крупнейшие производители масел «Эфко», «Русагро», «Юг Руси», «Астон» и т. д.) Михаил Мальцев. По его словам, с началом сезона подсолнечник подешевеет и необходимости в искусственном поддержании низкой стоимости масла уже не будет. Идею дополнительной поддержки производства бутилированного масла он одобряет: это позволит улучшить доходность бизнеса и обеспечить достаточный объем поставок.