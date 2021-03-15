Агрохолдинг «Био-тон» займется производством муки

Агрохолдинг «Био-тон» обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 92,7% акций «Саратовского комбината хлебопродуктов», указано на сайте службы. Основной владелец «Био-тона» Эдуард Зернин подтвердил «Ведомостям», что его компания рассматривает возможность приобретения этого комбината. Предприятие оказалось в трудном финансовом состоянии и некоторое время уже не работает, помочь восстановить его деятельность попросили региональные власти, рассказал он. Кроме того, сделка соответствует стратегии агрохолдинга по развитию собственных перерабатывающих мощностей, продолжает Зернин. Условия сделки он не раскрывает.