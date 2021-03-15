Агрохолдинг «Био-тон» займется производством муки

Агрохолдинг «Био-тон» займется производством мукиКомпания инвестирует в переработку на фоне ограничений по экспорту зерна
Агрохолдинг «Био-тон» обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 92,7% акций «Саратовского комбината хлебопродуктов», указано на сайте службы. Основной владелец «Био-тона» Эдуард Зернин подтвердил «Ведомостям», что его компания рассматривает возможность приобретения этого комбината. Предприятие оказалось в трудном финансовом состоянии и некоторое время уже не работает, помочь восстановить его деятельность попросили региональные власти, рассказал он. Кроме того, сделка соответствует стратегии агрохолдинга по развитию собственных перерабатывающих мощностей, продолжает Зернин. Условия сделки он не раскрывает.
Сейчас «Био-тон» — один из крупнейших российских агрохолдингов с земельным банком в 450 000 га в Приволжском федеральном округе. Основные культуры — подсолнечник, пшеница, ячмень и т.д. Собственных перерабатывающих предприятий в его составе прежде не было. По данным «СПАРК-Интерфакса», Зернину принадлежит 75% долей, остальное — у самой компании.
«Саратовский комбинат хлебопродуктов» специализируется на производстве хлебопекарной пшеничной и ржаной муки, основные акционеры — Андрей Волков (43,7%) и Андрей Панин (26%), говорится в материалах компании. Мощность комбината позволяет перерабатывать 250 т зерна в сутки, в 2019 г. на нем произведено 52 000 т продукции, согласно годовому отчету. По российским меркам это среднее предприятие, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
«Био-тон» решил инвестировать в переработку на фоне ограничений со стороны государства экспорта базовой сельхозпродукции — поэтому холдинг займется производством продукции с добавленной стоимостью, говорит Зернин. Такие же планы у агрохолдинга и в отношении масличных — он рассматривает возможность строительства или покупки маслоэкстракционных мощностей, говорит Зернин.
Государство из-за роста цен на базовые продукты питания в последнее время существенно ограничило экспорт: правительство ввело квоты и пошлины на вывоз зерновых, также увеличена пошлина на экспорт подсолнечника. При этом, по словам Рылько, покупка агрохолдингами мельниц — достаточно редкое явление. Большинство мукомолов — независимые компании, которые закупают зерно у аграриев. Развитие такого направления вряд ли может существенно повысить маржинальность бизнеса, поскольку рентабельность у производства муки невысокая. Но, возможно, удастся повысить общую устойчивость бизнеса, считает он.
В «Саратовском комбинате хлебопродуктов» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Источник в компании планы заключить сделку с «Био-тоном» подтвердил, уточнив, что новый инвестор может возобновить его работу уже весной.