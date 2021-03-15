Переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа поддержат налоговым вычетом

Переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа поддержат налоговым вычетомОн выгоден прежде всего «Сибуру» и «Русгаздобыче»
Со следующего года в России заработает механизм обратного акциза на переработку этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Правила заключения таких соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 14 марта пресс-служба правительства.
Постановление позволит реализовать положения закона о признании СУГа и этана продукцией нефтехимии и праве производителей рассчитывать на налоговые вычеты по ним, он был подписан президентом в октябре 2020 г. «Обратный акциз уже несколько лет применяется для всей нефтехимии, работающей на нафте, – отмечает директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. – Таким образом, принятое решение фактически уравнивает условия для химических производств на различном сырье».