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Переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа поддержат налоговым вычетом

Он выгоден прежде всего «Сибуру» и «Русгаздобыче»
Матвей Катков
Для получения обратного акциза «Сибур» может также рассмотреть возможность расширения своего уже действующего нового нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» /Владимир Смирнов / ТАСС

Со следующего года в России заработает механизм обратного акциза на переработку этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Правила заключения таких соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 14 марта пресс-служба правительства.

Постановление позволит реализовать положения закона о признании СУГа и этана продукцией нефтехимии и праве производителей рассчитывать на налоговые вычеты по ним, он был подписан президентом в октябре 2020 г. «Обратный акциз уже несколько лет применяется для всей нефтехимии, работающей на нафте, – отмечает директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. – Таким образом, принятое решение фактически уравнивает условия для химических производств на различном сырье».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных