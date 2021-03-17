Авиаторы просят отложить переоборудование посадочных площадок в поселках и деревнях

Авиаторы просят отложить переоборудование посадочных площадок в поселках и деревняхЭто требование разрушит местные авиалинии, предупреждают они
Письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отложить введение требований постановления № 1603 от 5 октября 2020 г. написали российские авиакомпании местной авиации Сибири и Дальнего Востока. С копией документа ознакомились «Ведомости».
Письмо подписано руководителями авиапредприятий «Сибирская легкая авиация», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиационное предприятие», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», а также представителями Ространснадзора и Росавиации по Восточной Сибири. В пресс-службе правительства на момент публикации не смогли подтвердить получение письма.
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