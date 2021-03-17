Авиаторы просят отложить переоборудование посадочных площадок в поселках и деревнях

Письмо подписано руководителями авиапредприятий «Сибирская легкая авиация», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиационное предприятие», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», а также представителями Ространснадзора и Росавиации по Восточной Сибири. В пресс-службе правительства на момент публикации не смогли подтвердить получение письма.