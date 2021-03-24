Россельхозбанк избавился от последних элеваторов зерновой компании «Настюша»

Все три объекта раньше входили в зерновую компанию «Настюша» (принадлежала бизнесмену Игорю Пинкевичу), которая считалась одним из крупнейших агрохолдингов в России. В 2007 г. Россельхозбанк открыл 10 элеваторам (их общая мощность – 1 млн т) «Настюши» кредитные линии, сама компания при этом выступала поручителем по ним. А летом 2009 г. последняя передала своему кредитору в счет погашения долга пакеты (75–85% акций) компаний, владеющих этими элеваторами.