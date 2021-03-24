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Россельхозбанк избавился от последних элеваторов зерновой компании «Настюша»

Концерн «Покровский» займется трейдингом на их базе
Екатерина Бурлакова
Пакеты акций от 75 до 80% уставного капитала в «Албашском» (на фото), «Величковском» и «Степнянском» обошлись «Покровскому» примерно в 94 млн руб. /Яндекс.Карты

Россельхозбанк продал три зерновых элеватора в Краснодарском крае. Это следует из годовой консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО за 2020 г. Элеваторы «Албашский», «Величковский» и «Степнянский» приобрел концерн «Покровский», крупный агрохолдинг в Краснодарском крае, знает человек, работающий на зерновом рынке. Информацию подтвердил управляющий агробизнесом «Покровского» Станислав Кашуба. Их суммарная мощность – 283 000 т, следует из информации на сайте концерна.

Все три объекта раньше входили в зерновую компанию «Настюша» (принадлежала бизнесмену Игорю Пинкевичу), которая считалась одним из крупнейших агрохолдингов в России. В 2007 г. Россельхозбанк открыл 10 элеваторам (их общая мощность – 1 млн т) «Настюши» кредитные линии, сама компания при этом выступала поручителем по ним. А летом 2009 г. последняя передала своему кредитору в счет погашения долга пакеты (75–85% акций) компаний, владеющих этими элеваторами.

Для той сделки объекты были оценены в 4,75 млрд руб. При этом задолженность компаний Пинкевича перед банком составляла лишь 3,15 млрд руб., поэтому банк компенсировал «Настюше» 1,6 млрд руб. разницы между стоимостью акций и суммой долга. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько называл оценку этих элеваторов завышенной минимум вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных