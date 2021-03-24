Россельхозбанк избавился от последних элеваторов зерновой компании «Настюша»Концерн «Покровский» займется трейдингом на их базе
Россельхозбанк продал три зерновых элеватора в Краснодарском крае. Это следует из годовой консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО за 2020 г. Элеваторы «Албашский», «Величковский» и «Степнянский» приобрел концерн «Покровский», крупный агрохолдинг в Краснодарском крае, знает человек, работающий на зерновом рынке. Информацию подтвердил управляющий агробизнесом «Покровского» Станислав Кашуба. Их суммарная мощность – 283 000 т, следует из информации на сайте концерна.
Все три объекта раньше входили в зерновую компанию «Настюша» (принадлежала бизнесмену Игорю Пинкевичу), которая считалась одним из крупнейших агрохолдингов в России. В 2007 г. Россельхозбанк открыл 10 элеваторам (их общая мощность – 1 млн т) «Настюши» кредитные линии, сама компания при этом выступала поручителем по ним. А летом 2009 г. последняя передала своему кредитору в счет погашения долга пакеты (75–85% акций) компаний, владеющих этими элеваторами.
Для той сделки объекты были оценены в 4,75 млрд руб. При этом задолженность компаний Пинкевича перед банком составляла лишь 3,15 млрд руб., поэтому банк компенсировал «Настюше» 1,6 млрд руб. разницы между стоимостью акций и суммой долга. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько называл оценку этих элеваторов завышенной минимум вдвое.