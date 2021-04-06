Fix Price в партнерстве со «Сбермаркетом» начинает развивать экспресс-доставку товаров

Сеть Fix Price будет доставлять товары через онлайн-сервис «Сбермаркет» (входит в экосистему «Сбера»). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Сделать заказ можно на сайте «Сбермаркета» или через его мобильное приложение, время доставки составит 20–60 минут. Сейчас Fix Price доставляет товары через пункты выдачи заказов, курьерами, при помощи «Почты России», а также службы СДЭК. Как правило, это занимает от одного до нескольких дней. Экспресс-доставка даст возможность повысить уровень сервиса, объясняет представитель компании.