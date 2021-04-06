Fix Price в партнерстве со «Сбермаркетом» начинает развивать экспресс-доставку товаров

Fix Price в партнерстве со «Сбермаркетом» начинает развивать экспресс-доставку товаровПервое время компании придется работать без прибыли, предупреждают эксперты
Сеть Fix Price будет доставлять товары через онлайн-сервис «Сбермаркет» (входит в экосистему «Сбера»). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Сделать заказ можно на сайте «Сбермаркета» или через его мобильное приложение, время доставки составит 20–60 минут. Сейчас Fix Price доставляет товары через пункты выдачи заказов, курьерами, при помощи «Почты России», а также службы СДЭК. Как правило, это занимает от одного до нескольких дней. Экспресс-доставка даст возможность повысить уровень сервиса, объясняет представитель компании.
Сеть Fix Price насчитывает 4279 магазинов и представлена в 79 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Стоимость товаров – от 50 до 249 руб. На рынке товаров по фиксированным ценам, по данным Oliver Wyman, доля компании составляет 93%.