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Fix Price в партнерстве со «Сбермаркетом» начинает развивать экспресс-доставку товаров

Первое время компании придется работать без прибыли, предупреждают эксперты
Вера Кузьмина
Товары Fix Price востребованы, но их сложно продавать в онлайне из-за небольшого чека /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Сеть Fix Price будет доставлять товары через онлайн-сервис «Сбермаркет» (входит в экосистему «Сбера»). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Сделать заказ можно на сайте «Сбермаркета» или через его мобильное приложение, время доставки составит 20–60 минут. Сейчас Fix Price доставляет товары через пункты выдачи заказов, курьерами, при помощи «Почты России», а также службы СДЭК. Как правило, это занимает от одного до нескольких дней. Экспресс-доставка даст возможность повысить уровень сервиса, объясняет представитель компании.

Сеть Fix Price насчитывает 4279 магазинов и представлена в 79 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Стоимость товаров – от 50 до 249 руб. На рынке товаров по фиксированным ценам, по данным Oliver Wyman, доля компании составляет 93%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных