ЕЭК подозревает агрегаторов такси в нарушении конкуренции

По мнению комиссии, это ущемляет интересы как самих водителей, так и пассажиров. К тому же агрегаторы, работающие в странах ЕАЭС, используют аналогичные алгоритмы ценообразования, продолжает свою аргументацию комиссия. «Доказательством этому служат примерно одинаковые цены на такси. К примеру, в часы пик (с 8.30 до 10 утра, в обеденное и вечернее время) цена возрастает в 3,5 раза у всех агрегаторов одномоментно», – говорится в материалах к совещанию. Иными словами, между собой агрегаторы фактически также не конкурируют.