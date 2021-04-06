Фонд АФК «Система» инвестировал в сервис по аренде электросамокатов Urent

Фонд АФК «Система» инвестировал в сервис по аренде электросамокатов UrentПолученные средства позволят компании увеличить парк и продолжить экспансию в регионах
Фонд Sistema SmartTech, созданный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, нашел первый проект для инвестиций: он вложил 200 млн руб. в сервис по аренде электросамокатов Urent. Об этом «Ведомостям» сообщил член инвестиционного комитета фонда Артем Сиразутдинов.
Представитель Urent эту информацию подтвердил. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение парка, а также на региональную экспансию, говорят представители сторон. На сегодняшний день у Urent 30 000 электросамокатов в Москве, Московской области и еще 19 городах России.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам