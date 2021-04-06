Фонд АФК «Система» инвестировал в сервис по аренде электросамокатов Urent

Представитель Urent эту информацию подтвердил. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение парка, а также на региональную экспансию, говорят представители сторон. На сегодняшний день у Urent 30 000 электросамокатов в Москве, Московской области и еще 19 городах России.