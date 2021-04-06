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Фонд АФК «Система» инвестировал в сервис по аренде электросамокатов Urent

Полученные средства позволят компании увеличить парк и продолжить экспансию в регионах
Вера Кузьмина Дарья Молоткова Антон Филатов
Фонд АФК «Система» инвестировал в сервис по аренде электросамокатов Urent /Евгений Разумный / Ведомости

Фонд Sistema SmartTech, созданный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, нашел первый проект для инвестиций: он вложил 200 млн руб. в сервис по аренде электросамокатов Urent. Об этом «Ведомостям» сообщил член инвестиционного комитета фонда Артем Сиразутдинов.

Представитель Urent эту информацию подтвердил. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение парка, а также на региональную экспансию, говорят представители сторон. На сегодняшний день у Urent 30 000 электросамокатов в Москве, Московской области и еще 19 городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных