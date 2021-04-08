Первое беспилотное метро запустят в России до 2025 года

Первое беспилотное метро запустят в России до 2025 годаМассовому внедрению поездов без машиниста мешают отсутствие законов и недоверие к технологиям
Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрей Бокарев 6 апреля обсудили дорожную карту создания первого в России беспилотного метрополитена. Карта подготовлена рабочей группой, в которую входят представители ТМХ, минтранса Татарстана, МУП «Метроэлектротранс», ОЭЗ «Иннополис» и др.
Уже в 2021 г. отдельные участки линии метрополитена Казани оснастят системой контроля платформенного пространства, а на некоторых поездах установят систему обнаружения препятствий, сообщили «Ведомостям» в ТМХ. Дальнейшие шаги предполагают тестирование составов и оценку результатов. Полностью в беспилотном режиме работа казанского метро должна быть отлажена к 2025 г.
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