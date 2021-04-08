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Первое беспилотное метро запустят в России до 2025 года

Массовому внедрению поездов без машиниста мешают отсутствие законов и недоверие к технологиям
Екатерина Згировская
Выбор Казани для запуска беспилотного метро – хорошая идея, ведь это самый молодой метрополитен России /PHOTOXPRESS

Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрей Бокарев 6 апреля обсудили дорожную карту создания первого в России беспилотного метрополитена. Карта подготовлена рабочей группой, в которую входят представители ТМХ, минтранса Татарстана, МУП «Метроэлектротранс», ОЭЗ «Иннополис» и др.

Уже в 2021 г. отдельные участки линии метрополитена Казани оснастят системой контроля платформенного пространства, а на некоторых поездах установят систему обнаружения препятствий, сообщили «Ведомостям» в ТМХ. Дальнейшие шаги предполагают тестирование составов и оценку результатов. Полностью в беспилотном режиме работа казанского метро должна быть отлажена к 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных