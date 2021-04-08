«Интеррос» и ВЭБ.РФ построят еще один горный курорт в Сочи

Впрочем, интерес россиян к Сочи, по словам консультантов, был и раньше. Созданная для проведения Олимпиады инфраструктура помогла привлечь большое количество туристов и до кризисного 2020 года, говорит руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. Она отмечает, что средняя загрузка отелей горного кластера в 2017–2019 гг. составляла 60%, а летом она превышала 70%. Поток посетителей таких курортов в целом увеличивается каждый год, добавляет она. По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Смирновой, стоимость проживания в горном кластере за прошлый год, несмотря на простой во II квартале, выросла на 33%, а доходность на номер у местных отелей увеличилась на 19% по сравнению с 2019 г. С учетом этого планы по расширению курортов в таких условиях ей кажутся вполне естественными. С ней согласна и Белова. По ее словам, 2020 год подтвердил факт того, что существующей в городе инфраструктуры недостаточно, чтобы удовлетворить потенциальный спрос туристов, поэтому она называет идею строительства нового курорта правильной. Популярность горнолыжных комплексов в Красной Поляне будет только расти, в том числе по мере увеличения количества трасс и подъемников, уверена также директор департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.