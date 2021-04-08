«Интеррос» и ВЭБ.РФ построят еще один горный курорт в Сочи

«Интеррос» и ВЭБ.РФ построят еще один горный курорт в СочиИз-за развития внутреннего туризма спрос на такие проекты растет
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, госкорпорация ВЭБ.РФ и компания «Васта дискавери» планируют построить на территории Сочинского национального парка новый круглогодичный горный курорт «Долина Васта», следует из сообщения сторон. Он будет включать в себя горнолыжный комплекс с трассами общей длиной 80 км, центр бальнеотерапии (включает пансионат, санаторий, спа-отели и водолечебницу). Проект планируется полностью завершить к 2025 г. Инвестиции в проект стороны оценивают в 80 млрд руб. В сообщении сказано, что инвестором проекта выступит «Интеррос», ВЭБ.РФ как инвестиционный и финансовый консультант курорта поможет с привлечением проектного финансирования, а «Васта дискавери» займется непосредственно его строительством. Она же будет управлять комплексом после введения его в эксплуатацию.
Вопрос о распределении долей между сторонами будет решен после завершения проекта, уточнил представитель ВЭБ.РФ.
«Интеррос» – многопрофильный холдинг, который специализируется на проектах в сегментах горной добычи и металлургии (34,6% компании «Норникель»), строительства, туризма, фармацевтики («Петровакс фарм») и проч. У компании уже есть один горнолыжный курорт в Сочи – «Роза Хутор», финансированием строительства которого занимался также ВЭБ.РФ: ранее сообщалось, что госкорпорация выделила на него кредит в размере 72,8 млрд руб. «Васта дискавери», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит Сергею Бачину, бывшему руководителю девелоперских проектов «Интерроса». Сейчас она управляет рядом активов холдинга, включая «Розу Хутор». Сам Бачин также развивает курорты «Завидово» в Тверской области и «Ярославское взморье» в Ярославской области. Вместе с Потаниным он также планировал вложить 15 млрд руб. в туристический кластер «Три вулкана» на Камчатке, сообщал «Интерфакс».
5 млн
туристов посетили Сочи в 2020 г., сказал в конце декабря мэр города Алексей Копайгородский. Годом ранее количество туристов, которые отдохнули в этом городе, превысило 6 млн человек, сообщали местные власти
На решение о строительстве нового курорта могла повлиять высокая востребованность «Розы Хутор», отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Только в 2020 г., когда границы с другими странами были закрыты, его посетило около 1,7 млн человек, говорит представитель «Розы Хутор» Татьяна Онготоева. По ее словам, до этого примерно 30% нынешней аудитории курорта, как правило, катались на лыжах за пределами России. Спрос на российские горнолыжные комплексы был в 6 раз выше в этом сезоне, чем в 2018–2019 гг., подтверждает представитель «Интуриста».
Впрочем, интерес россиян к Сочи, по словам консультантов, был и раньше. Созданная для проведения Олимпиады инфраструктура помогла привлечь большое количество туристов и до кризисного 2020 года, говорит руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова. Она отмечает, что средняя загрузка отелей горного кластера в 2017–2019 гг. составляла 60%, а летом она превышала 70%. Поток посетителей таких курортов в целом увеличивается каждый год, добавляет она. По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Смирновой, стоимость проживания в горном кластере за прошлый год, несмотря на простой во II квартале, выросла на 33%, а доходность на номер у местных отелей увеличилась на 19% по сравнению с 2019 г. С учетом этого планы по расширению курортов в таких условиях ей кажутся вполне естественными. С ней согласна и Белова. По ее словам, 2020 год подтвердил факт того, что существующей в городе инфраструктуры недостаточно, чтобы удовлетворить потенциальный спрос туристов, поэтому она называет идею строительства нового курорта правильной. Популярность горнолыжных комплексов в Красной Поляне будет только расти, в том числе по мере увеличения количества трасс и подъемников, уверена также директор департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечает, что в прошлом году горнолыжные курорты вошли в топ запросов у населения. А в новогодние праздники, по ее словам, прирост по количеству туристов составил 15–20% по сравнению с ситуацией годом ранее. Лидер спроса – Краснодарский край, что объясняется высоким уровнем сервиса и комфортными условиями пребывания, рассказывает Ломидзе. Она также указывает, что у отдыхающих было много претензий, которые заключались как раз в больших скоплениях людей и очередях на подъемники. Впрочем, к снижению спроса это не привело, добавляет она.