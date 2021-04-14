Производители респираторов просят усилить контроль за их продукцией

Производители респираторов просят усилить контроль за их продукциейЭто обезопасит рынок от некачественных импортных изделий, считают они
Гендиректор компании «Зеленский групп» Борис Дубовик попросил вице-премьера Юрия Борисова помочь с включением средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в отраслевой технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты» для стран ЕАЭС. В частности, необходимо внести туда противогазы, респираторы и самоспасатели (одноразовые маски являются медицинским изделием и регулируются другими документами). «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Представитель аппарата правительства РФ подтвердил его получение.
Технический регламент по средствам индивидуальной защиты принимался в 2011 г. в спешке, так как необходимо было, чтобы заработали хоть какие-то нормы производства этой продукции, напоминает «Ведомостям» Дубовик.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам