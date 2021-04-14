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Производители респираторов просят усилить контроль за их продукцией

Это обезопасит рынок от некачественных импортных изделий, считают они
Мария Котова
Импорт респираторов в 2020 г. превысил внутреннее производство /Станислав Красильников / ТАСС

Гендиректор компании «Зеленский групп» Борис Дубовик попросил вице-премьера Юрия Борисова помочь с включением средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в отраслевой технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты» для стран ЕАЭС. В частности, необходимо внести туда противогазы, респираторы и самоспасатели (одноразовые маски являются медицинским изделием и регулируются другими документами). «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Представитель аппарата правительства РФ подтвердил его получение.

Технический регламент по средствам индивидуальной защиты принимался в 2011 г. в спешке, так как необходимо было, чтобы заработали хоть какие-то нормы производства этой продукции, напоминает «Ведомостям» Дубовик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных