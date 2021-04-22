«Лукойл» может начать платитить дивиденды ценными бумагами

«Лукойл» может начать платитить дивиденды ценными бумагамиТак компания выведет за пределы группы непрофильный энергобизнес
Акционеры «Лукойла» на годовом общем собрании 24 июня обсудят вопрос о внесении дополнений в устав компании: дивиденды можно будет заплатить не только деньгами, но и ценными бумагами, следует из сообщения компании. При этом рекомендуемый размер дивидендов в денежной форме продолжит определяться положением о дивидендной политике, т. е. их общая сумма должна составлять не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. По итогам 2020 г. он составил 281,1 млрд руб., следует из финансового отчета компании.
Партнер юридической компании «Вестсайд» Сергей Водолагин сказал «Ведомостям», что не знает прецедентов, когда компания закрепляла бы в уставе возможность платить дивиденды акциями или другими бумагами. Вероятно, в российской корпоративной практике это первый случай, говорит он. Вместе с тем, добавляет юрист, в законодательстве нет прямых запретов для такой практики. «Подобная практика для российских голубых фишек – экзотика, – соглашается управляющий партнер RussianLegal Андрей Козлов. – В любом случае она менее привлекательна для акционеров, так как вместо денег они получают имущество с меньшей или вовсе сомнительной ликвидностью».