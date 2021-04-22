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«Лукойл» может начать платитить дивиденды ценными бумагами

Так компания выведет за пределы группы непрофильный энергобизнес
Анна Подлинова Александр Волобуев
Компания Вагита Алекперова, возможно, станет первой в России, кто будет платить дивиденды не только деньгами /Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры «Лукойла» на годовом общем собрании 24 июня обсудят вопрос о внесении дополнений в устав компании: дивиденды можно будет заплатить не только деньгами, но и ценными бумагами, следует из сообщения компании. При этом рекомендуемый размер дивидендов в денежной форме продолжит определяться положением о дивидендной политике, т. е. их общая сумма должна составлять не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. По итогам 2020 г. он составил 281,1 млрд руб., следует из финансового отчета компании.

Партнер юридической компании «Вестсайд» Сергей Водолагин сказал «Ведомостям», что не знает прецедентов, когда компания закрепляла бы в уставе возможность платить дивиденды акциями или другими бумагами. Вероятно, в российской корпоративной практике это первый случай, говорит он. Вместе с тем, добавляет юрист, в законодательстве нет прямых запретов для такой практики. «Подобная практика для российских голубых фишек – экзотика, – соглашается управляющий партнер RussianLegal Андрей Козлов. – В любом случае она менее привлекательна для акционеров, так как вместо денег они получают имущество с меньшей или вовсе сомнительной ликвидностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных