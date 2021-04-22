«Лукойл» может начать платитить дивиденды ценными бумагами

Партнер юридической компании «Вестсайд» Сергей Водолагин сказал «Ведомостям», что не знает прецедентов, когда компания закрепляла бы в уставе возможность платить дивиденды акциями или другими бумагами. Вероятно, в российской корпоративной практике это первый случай, говорит он. Вместе с тем, добавляет юрист, в законодательстве нет прямых запретов для такой практики. «Подобная практика для российских голубых фишек – экзотика, – соглашается управляющий партнер RussianLegal Андрей Козлов. – В любом случае она менее привлекательна для акционеров, так как вместо денег они получают имущество с меньшей или вовсе сомнительной ликвидностью».