«Газпром» консолидировал все крупные строительные компании на базе дочерней структуры

ГСП – один из крупнейших строительных подрядчиков в РФ для проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Выполняет полный комплекс работ от инжиниринга и проектирования до строительства. В 2020 г. выручка компании превысила аналогичный показатель другого крупнейшего игрока на этом рынке – «НИПИгазпереработки» (входит в группу «Сибур»), сообщал «Интерфакс». ГСП заработал 249,3 млрд руб. против 242 млрд руб. у «дочки» «Сибура». Но при этом в отличие от основного конкурента оказался убыточен: убыток составил более 1 млрд руб. против прибыли в 3,8 млрд руб. годом ранее.