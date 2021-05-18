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«Газпром» консолидировал все крупные строительные компании на базе дочерней структуры

«Газстройпром» станет единым EPC-подрядчиком газовой монополии
Матвей Катков
В декабре 2019 г. «Газпром» запустил в работу свой крупнейший экспортный газопровод «Сила Сибири» /«Газпром»

«Газстройпром» (ГСП), единый подрядчик «Газпрома», завершил консолидацию строительных активов, сообщили 18 мая на пресс-конференции топ-менеджеры газовой монополии. По словам Андрея Фика, начальника департамента 644 «Газпрома», отвечающего за капстроительство, в периметр ГСП вошли «Стройгазконсалтинг» (СГК), «Стройгазмонтаж» (СГМ) и «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Также в состав ГСП включена еще и «Газпром автоматизация», уточнил зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.

ГСП – один из крупнейших строительных подрядчиков в РФ для проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Выполняет полный комплекс работ от инжиниринга и проектирования до строительства. В 2020 г. выручка компании превысила аналогичный показатель другого крупнейшего игрока на этом рынке – «НИПИгазпереработки» (входит в группу «Сибур»), сообщал «Интерфакс». ГСП заработал 249,3 млрд руб. против 242 млрд руб. у «дочки» «Сибура». Но при этом в отличие от основного конкурента оказался убыточен: убыток составил более 1 млрд руб. против прибыли в 3,8 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных