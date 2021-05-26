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«Утконос» Алексея Мордашова создаст сеть вендинговых аппаратов

Такой формат продажи товаров пока слабо развит у крупных ритейлеров
Вера Кузьмина
«Утконос» до 2013 г. развивал и офлайн-магазины, но из-за изменения бизнес-модели отказался от них /Евгений Разумный / Ведомости

Онлайн-гипермаркет «Утконос» будет продавать готовые блюда через микромаркеты (разновидность вендинговых аппаратов). Об этом «Ведомостям» сообщил его директор по развитию Михаил Часовников. Эту информацию подтвердил Глеб Харитонов, основатель компании Briskly, которая будет поставлять «Утконосу» оборудование. На первом этапе компания установит восемь таких автоматов: они появятся в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы, говорит Часовников. По его словам, если эксперимент окажется успешным, «Утконос» готов увеличить сеть до 100 точек и более.

«Утконос» был основан Сергеем Разумовым в 2000 г. Сейчас онлайн-ритейлер принадлежит компании «Новый импульс – 50», которой владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным Data Insight за 2020 г., он занимает 8-е место среди онлайн-магазинов с долей 5,8%. Продажи компании по итогам прошлого года составили 16,4 млрд руб., что на 66% больше, чем в 2019 г. При этом чистый убыток за этот период вырос на 34,3% до 3,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных