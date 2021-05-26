«Утконос» Алексея Мордашова создаст сеть вендинговых аппаратов

«Утконос» был основан Сергеем Разумовым в 2000 г. Сейчас онлайн-ритейлер принадлежит компании «Новый импульс – 50», которой владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным Data Insight за 2020 г., он занимает 8-е место среди онлайн-магазинов с долей 5,8%. Продажи компании по итогам прошлого года составили 16,4 млрд руб., что на 66% больше, чем в 2019 г. При этом чистый убыток за этот период вырос на 34,3% до 3,9 млрд руб.