«Утконос» Алексея Мордашова создаст сеть вендинговых аппаратов

«Утконос» Алексея Мордашова создаст сеть вендинговых аппаратовТакой формат продажи товаров пока слабо развит у крупных ритейлеров
Онлайн-гипермаркет «Утконос» будет продавать готовые блюда через микромаркеты (разновидность вендинговых аппаратов). Об этом «Ведомостям» сообщил его директор по развитию Михаил Часовников. Эту информацию подтвердил Глеб Харитонов, основатель компании Briskly, которая будет поставлять «Утконосу» оборудование. На первом этапе компания установит восемь таких автоматов: они появятся в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы, говорит Часовников. По его словам, если эксперимент окажется успешным, «Утконос» готов увеличить сеть до 100 точек и более.
«Утконос» был основан Сергеем Разумовым в 2000 г. Сейчас онлайн-ритейлер принадлежит компании «Новый импульс – 50», которой владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова. По данным Data Insight за 2020 г., он занимает 8-е место среди онлайн-магазинов с долей 5,8%. Продажи компании по итогам прошлого года составили 16,4 млрд руб., что на 66% больше, чем в 2019 г. При этом чистый убыток за этот период вырос на 34,3% до 3,9 млрд руб.