Минтранс переработал механизм распределения допусков к международным рейсам

Минтранс переработал механизм распределения допусков к международным рейсамНо оценить его эффективность получится только спустя какое-то время, говорят авиакомпании
Минтранс скорректировал порядок распределения допусков авиакомпаний к международным рейсам. Новый приказ ведомства зарегистрирован Минюстом 25 мая, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Распределением допусков занимается межведомственная комиссия при Минтрансе, в которую входят представители транспортного министерства, Минэка, Росавиации, Ространснадзора, Ростуризма и ФАС. При наличии допуска авиакомпания имеет право выполнять рейсы за границу.
В новом механизме Минтранс изменил критерии, которые учитываются, если на один маршрут заявилось сразу несколько перевозчиков. По каждому критерию межведомственная комиссия при Минтрансе будет начислять от 0 до 5 баллов вместо максимальных 10 баллов ранее. Набравший наибольшее количество баллов перевозчик получит допуск к выполнению рейса.
Всего в списке осталось 7 критериев вместо 8 ранее. Так, комиссия больше не будет учитывать аффилированность перевозчика другому, уже назначенному на этот маршрут перевозчику. «Критерий исключен в связи с невозможностью однозначной оценки его положительного или отрицательного влияния на порядок распределения допусков. С одной стороны, отсутствие аффилированных перевозчиков на маршруте способствует развитию конкуренции. Вместе с тем, наличие на одной договорной линии перевозчиков, входящих в одну группу компаний, также имеет преимущества. Например, при возникновении нештатных ситуаций, связанных с невозможностью осуществления рейса, таким перевозчикам будет легче осуществить «передачу» пассажиров между собой, избежав сбоев в технологический процессах», — пояснил «Ведомостям» представитель Минтранса.
Он привел в пример работу авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа»: «Они входят в одну группу компаний, но у них совершенно разные бизнес-модели. «Победа» – лоукост-перевозчик, предоставляющий возможность путешествовать по максимально низким ценам. «Аэрофлот» же осуществляет перевозки более высокого уровня за счет качества сервиса».
Помимо этого, из проекта исключили критерий участия авиакомпаний в субсидированных маршрутах по России, который ранее давал преимущество при заявке на международный рейс. Зато появился критерий выполнения перевозок внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО). Это сделано по поручению президента Владимира Путина по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума в 2019 г. — он поручил поощрить тех, кто выполняет полеты внутри ДФО по доступным ценам, предоставив им доступ и к международным направлениям, пояснили в Минтрансе.
Кроме того, ведомство скорректировало механизм начисления баллов за использование современных российских самолетов (сейчас это только Sukhoi Superjet 100). Ранее баллы начисляли в зависимости от их использования/неиспользования. «В новом порядке допуска критерий будет оцениваться в зависимости от процента рейсов, выполненных на этих самолетах за месяц, предшествующий месяцу проведения комиссии, от общего количества рейсов, выполненных перевозчиком в этот период», — объяснили в ведомстве.
Собеседник в одной из российских авиакомпании сообщил «Ведомостям», что приказ корректировали, как раз чтобы выполнить поручения президента — учесть полеты авиакомпаний в ДФО и использование современных российских судов при получении международных направлений.
Сотрудник другой авиакомпании считает, что новый документ сильно не поменяет расстановки сил при распределении допусков. Но отсутствие рейсов в ДФО может слегка затруднить положение «Победы», Smartavia и «Азимута», которые не летают или не планируют в дальнейшем летать на Дальний Восток. Однако, продолжает собеседник, в процедуре распределения большую роль всегда играл и будет играть вопрос применения положений этого документа: «Допуски всегда распределялись на усмотрение чиновников Минтранса».
Источник в другой авиакомпании утверждает, что пока невозможно оценить прозрачность механизма, необходимо, чтобы прошло немного времени и он заработал. Представитель S7 сообщил «Ведомостям», что вопросов к обновленным критериям отбора у компании нет — «все сформулировано корректно».