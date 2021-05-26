Минтранс переработал механизм распределения допусков к международным рейсам

Всего в списке осталось 7 критериев вместо 8 ранее. Так, комиссия больше не будет учитывать аффилированность перевозчика другому, уже назначенному на этот маршрут перевозчику. «Критерий исключен в связи с невозможностью однозначной оценки его положительного или отрицательного влияния на порядок распределения допусков. С одной стороны, отсутствие аффилированных перевозчиков на маршруте способствует развитию конкуренции. Вместе с тем, наличие на одной договорной линии перевозчиков, входящих в одну группу компаний, также имеет преимущества. Например, при возникновении нештатных ситуаций, связанных с невозможностью осуществления рейса, таким перевозчикам будет легче осуществить «передачу» пассажиров между собой, избежав сбоев в технологический процессах», — пояснил «Ведомостям» представитель Минтранса.