Из них в качестве заемного финансирования планируется привлечь около $11 млрд, сообщал в феврале 2021 г. зампред правления «Новатэка» Марк Джетвэй. А в апреле в материалах к собранию акционеров компании говорилось, что принадлежащий ей пакет акций в «Арктик СПГ – 2» может быть передан в залог под кредиты. Тогда же, в апреле, ВЭБ совместно со Сбербанком, Газпромбанком, Bank GPB International S.A. («дочка» Газпромбанка) и банком «Открытие» подписали с «Арктик СПГ – 2» соглашение о предоставлении кредита в размере 3,11 млрд евро сроком на 15 лет (условия кредита не раскрывались). Крупнейшим кредитором в пуле стал Сбербанк – его доля составила 2 млрд евро (или почти две трети синдицированного кредита), уточняла тогда кредитная организация. В Сбербанке отказались от комментариев, в «Новатэке» не ответили на запрос.