Сбербанку отдали в залог 100% в «Арктик СПГ – 2»С обслуживанием долга не должно возникнуть проблем, считают эксперты
«Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛа 26 мая сообщил, что «Арктик СПГ – 2», проект стоимостью $21 млрд, предполагающий строительство СПГ-завода на 19,8 млн т на Гыданском полуострове в ЯНАО, заложен в Сбербанке. Ресурсной базой для него станет месторождение Утреннее (запасы – 1,43 трлн куб. м газа). Крупнейшим участником «Арктик СПГ – 2» с долей в 60% является «Новатэк». Еще по 10% принадлежит его иностранным партнерам: французской Total, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Из них в качестве заемного финансирования планируется привлечь около $11 млрд, сообщал в феврале 2021 г. зампред правления «Новатэка» Марк Джетвэй. А в апреле в материалах к собранию акционеров компании говорилось, что принадлежащий ей пакет акций в «Арктик СПГ – 2» может быть передан в залог под кредиты. Тогда же, в апреле, ВЭБ совместно со Сбербанком, Газпромбанком, Bank GPB International S.A. («дочка» Газпромбанка) и банком «Открытие» подписали с «Арктик СПГ – 2» соглашение о предоставлении кредита в размере 3,11 млрд евро сроком на 15 лет (условия кредита не раскрывались). Крупнейшим кредитором в пуле стал Сбербанк – его доля составила 2 млрд евро (или почти две трети синдицированного кредита), уточняла тогда кредитная организация. В Сбербанке отказались от комментариев, в «Новатэке» не ответили на запрос.