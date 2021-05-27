Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Сбербанку отдали в залог 100% в «Арктик СПГ – 2»

С обслуживанием долга не должно возникнуть проблем, считают эксперты
Матвей Катков
Крупнейшим участником «Арктик СПГ – 2» является «Новатэк» /Павел Львов / РИА Новости

«Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛа 26 мая сообщил, что «Арктик СПГ – 2», проект стоимостью $21 млрд, предполагающий строительство СПГ-завода на 19,8 млн т на Гыданском полуострове в ЯНАО, заложен в Сбербанке. Ресурсной базой для него станет месторождение Утреннее (запасы – 1,43 трлн куб. м газа). Крупнейшим участником «Арктик СПГ – 2» с долей в 60% является «Новатэк». Еще по 10% принадлежит его иностранным партнерам: французской Total, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

Из них в качестве заемного финансирования планируется привлечь около $11 млрд, сообщал в феврале 2021 г. зампред правления «Новатэка» Марк Джетвэй. А в апреле в материалах к собранию акционеров компании говорилось, что принадлежащий ей пакет акций в «Арктик СПГ – 2» может быть передан в залог под кредиты. Тогда же, в апреле, ВЭБ совместно со Сбербанком, Газпромбанком, Bank GPB International S.A. («дочка» Газпромбанка) и банком «Открытие» подписали с «Арктик СПГ – 2» соглашение о предоставлении кредита в размере 3,11 млрд евро сроком на 15 лет (условия кредита не раскрывались). Крупнейшим кредитором в пуле стал Сбербанк – его доля составила 2 млрд евро (или почти две трети синдицированного кредита), уточняла тогда кредитная организация. В Сбербанке отказались от комментариев, в «Новатэке» не ответили на запрос.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных