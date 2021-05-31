Wintershall вышла из СП с «Лукойлом»

Причиной выхода из СП, которое ведет поиски и разработку месторождений углеводородов в Волгоградской и Саратовской областях, в Wintershall называют «оптимизацию затрат» на нефтяной бизнес. Отныне компания делает акцент на газовые и газоконденсатные активы.