Wintershall вышла из СП с «Лукойлом»Сумма сделки могла составить менее 10 млрд рублей
С 27 мая «Волгодеминойл» – паритетное совместное предприятие немецкой Wintershall и «Лукойла» – перешла в единоличное владение ООО «Ритэк», дочерней структуры «Лукойла». Об этом сообщила Wintershall в пятницу, 28 мая. По данным компании, ранее сделка получила одобрение ФАС.
Причиной выхода из СП, которое ведет поиски и разработку месторождений углеводородов в Волгоградской и Саратовской областях, в Wintershall называют «оптимизацию затрат» на нефтяной бизнес. Отныне компания делает акцент на газовые и газоконденсатные активы.
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