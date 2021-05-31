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Wintershall вышла из СП с «Лукойлом»

Сумма сделки могла составить менее 10 млрд рублей
Анна Подлинова
volgodeminoil.ru

С 27 мая «Волгодеминойл» – паритетное совместное предприятие немецкой Wintershall и «Лукойла» – перешла в единоличное владение ООО «Ритэк», дочерней структуры «Лукойла». Об этом сообщила Wintershall в пятницу, 28 мая. По данным компании, ранее сделка получила одобрение ФАС.

Причиной выхода из СП, которое ведет поиски и разработку месторождений углеводородов в Волгоградской и Саратовской областях, в Wintershall называют «оптимизацию затрат» на нефтяной бизнес. Отныне компания делает акцент на газовые и газоконденсатные активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных