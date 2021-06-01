Доля продаж марок ритейлеров достигла рекорда за пять лет

Доля продаж марок ритейлеров достигла рекорда за пять летДоходы россиян снижаются, поэтому они вынуждены покупать более дешевые товары
Доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г., по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние пять лет (более ранних данных нет): к примеру, годом ранее на СТМ приходилось 4,7%. В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG), сообщает NielsenIQ. Абсолютные цифры компания не раскрывает.
А с учетом специализированных магазинов производителей, а также сети «Вкусвилл» (97% продаж которой приходится на СТМ) и собственной кулинарии ритейлеров выходит, что на продажи СТМ по итогам 2020 г. пришлось 10% продаж (1,6 трлн руб., +3 процентных пункта (п. п.) к 2019 г.), подсчитала компания «Infoline-аналитика».