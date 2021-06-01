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Доля продаж марок ритейлеров достигла рекорда за пять лет

Доходы россиян снижаются, поэтому они вынуждены покупать более дешевые товары
Екатерина Бурлакова
Поскольку собственные торговые марки, как правило, стоят меньше,
чем брендированная продукция, интерес к ним растет /Андрей Гордеев / Ведомости

Доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г., по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние пять лет (более ранних данных нет): к примеру, годом ранее на СТМ приходилось 4,7%. В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG), сообщает NielsenIQ. Абсолютные цифры компания не раскрывает.

А с учетом специализированных магазинов производителей, а также сети «Вкусвилл» (97% продаж которой приходится на СТМ) и собственной кулинарии ритейлеров выходит, что на продажи СТМ по итогам 2020 г. пришлось 10% продаж (1,6 трлн руб., +3 процентных пункта (п. п.) к 2019 г.), подсчитала компания «Infoline-аналитика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных