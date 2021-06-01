Доля продаж марок ритейлеров достигла рекорда за пять лет

Доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г., по данным исследовательской компании NielsenIQ, достигла 5,3%. Это самый высокий показатель за последние пять лет (более ранних данных нет): к примеру, годом ранее на СТМ приходилось 4,7%. В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG), сообщает NielsenIQ. Абсолютные цифры компания не раскрывает.