Трасса М11 «Нева» станет беспилотным транспортным коридором

Трасса М11 «Нева» станет беспилотным транспортным коридоромГрузовики-беспилотники могут поехать по ней уже в следующем году
На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня будет подписано соглашение по организации на скоростной платной трассе М11 «Нева» беспилотного транспортного коридора. Подписи под документом поставят представители «Камаза», «Национальных телематических систем» (НТС), X5 Retail Group и Первой экспедиционной компании. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Минтрансу РФ. Гендиректор и совладелец НТС Алексей Нащекин сообщил «Ведомостям»: «Мы объединяем усилия под эгидой Минтранса. Коридор от Москвы до Петербурга нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков – они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы». Как пояснил «Ведомостям» источник в отрасли, соглашение также подпишут «Деловые линии», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и сам Минтранс РФ.
«Организация движения в тестовом режиме предполагается в 2024 г., но мы уверены, что поедем быстрее – уже в следующем году. Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники», – описывает Нащекин. Варианта создания инфраструктуры два: государственно-частное партнерство и строительство ее Минтрансом за бюджетные средства с дальнейшим предоставлением доступа на равных правах всем желающим. По расчетам НТС, оборудование 1 км трассы инфраструктурой для беспилотников обходится примерно в 6 млн руб. Длина М11 – 669 км, на ее оборудование может понадобиться около 4 млрд руб.
В части беспилотных крупнотоннажных грузовиков наивысшая готовность к тестированию у «Камаза», отмечает Нащекин. По его словам, в тестировании будут принимать участие исключительно электрические автомобили, которые в дальнейшем планируется оборудовать водородными топливными элементами для увеличения дальности хода на одной заправке – наряду с беспилотностью это позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз, в сравнении с использованием грузовиков на ДВС.
Движение автомобилей-беспилотников без инженера-испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. С конца 2018 г. правительство проводит эксперимент по тестированию таких автомобилей на дорогах общего пользования – им было разрешено ездить на ряде территорий Москвы и Республики Татарстан, но только с испытателем за рулем. Позднее, в 2020 г., действие эксперимента было расширено на 11 регионов. Участие в нем принимают «Яндекс», «Камаз», МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис», НПО «Старлайн» и др.
«Срок проведения пилотного эксперимента будет расширен до 2024 г., и туда должны быть включены дороги общего пользования и убраны обязательства по непосредственному нахождению водителя в кабине», – знает Нащекин. По его словам, будет допущен удаленный контроль транспортного средства через диспетчера. Соответствующие изменения в постановление правительства № 1415 2018 г., регламентирующее проведение госэксперимента, в ближайшее время внесет Минпромторг. Комментарии министерства на момент сдачи номера получить не удалось. Представитель «Камаза» подтвердил «Ведомостям» планы по подписанию соглашения. Представитель Минтранса сказал, что не располагает информацией о подписании.
Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин напоминает, что до сих пор действует Венская конвенция о международном движении, в которую вступил еще СССР: «Там есть пункт 8.1, в котором сказано, что за рулем транспортного средства находится водитель. Этот пункт до сих пор не отменен. Исключение сделано в последние годы для технологии hub-to-hub (от узла до узла. – «Ведомости») на дорогах высшей технической категории. И в этом смысле трасса М11 отвечает этому критерию. То есть движение беспилотников без выхода на локальную сеть дорог соответствует мировому опыту, хоть и не соответствует конвенции в целом».