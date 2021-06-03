Трасса М11 «Нева» станет беспилотным транспортным коридором

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин напоминает, что до сих пор действует Венская конвенция о международном движении, в которую вступил еще СССР: «Там есть пункт 8.1, в котором сказано, что за рулем транспортного средства находится водитель. Этот пункт до сих пор не отменен. Исключение сделано в последние годы для технологии hub-to-hub (от узла до узла. – «Ведомости») на дорогах высшей технической категории. И в этом смысле трасса М11 отвечает этому критерию. То есть движение беспилотников без выхода на локальную сеть дорог соответствует мировому опыту, хоть и не соответствует конвенции в целом».